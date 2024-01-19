Apakah Operasi Cedera Hamstring Ditanggung BPJS?

APAKAH operasi cedera hamstring ditanggung BPJS Kesehatan? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan pasien yang menggunakan pembayaran BPJS.

Dalam hal ini cedera hamstring adalah salah satu yang paling sering dilihat ketika pertandingan sedang berlangsung.

Cedera otot itu terjadi karena tendon di bagian belakang paha tertarik usai melakukan aktivitas berlari. Terkadang cedera otot biasanya terjadi pada para atlet.

Lantas apakah operasi cedera hamstring ditanggung BPJS Kesehatan? Hal itu bisa dikarenakan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Adapun operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan meliputi operasi jantung, operasi caesar, operasi kista, operasi miom, operasi tumor, operasi odontektomi, operasi bedah mulut, dan operasi usus buntu.

Kemudian operasi batu empedu, operasi mata, operasi bedah vaskuler, operasi amandel, operasi katarak, operasi hernia, operasi kanker, operasi kelenjar getah bening, operasi pencabutan pen, operasi penggantian sendi lutut, dan operasi timektom.