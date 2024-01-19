Program Ganjar-Mahfud Dinilai Tepat Sasaran untuk Atasi Stunting

STUNTING masih menjadi salah satu masalah yang cukup serius di Indonesia. Karena itu, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini.

Salah satunya seperti program yang tengah digencarkan oleh Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang berkomitmen terhadap pencegahan dan pengentasan kasus stunting.

Sebagai langkahnya, mereka menjanjikan pemberian insentif bagi para petugas posyandu. Hal itu juga turut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI dapil Jawa Barat 5, Eva Mutia.

“Kalau saya harus memilih, saya pasti akan memberikan insentif itu kepada para kader-kader posyandu seperti program Ganjar-Mahfud,” ujar Eva, dalam Podcast Aksi Nyata di YouTube Partai Perindo.

“Karena kenapa? kader posyandu itu adalah garda terdepan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Nah mereka ini yang bekerja setidaknya memonitoring balita-balita yang ada di penduduk sekitar,” sambungnya.