HOME WOMEN TRAVEL

Pantai Sulamadaha: Lokasi, Jam Operasional dan Aktivitas Seru Bisa Dinikmati

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |19:02 WIB
Pantai Sulamadaha: Lokasi, Jam Operasional dan Aktivitas Seru Bisa Dinikmati
Pantai Sulamadaha, Ternate, Maluku Utara (Foto: Instagram/@felixfsinaga)
INDONESIA sebagai negara maritim memiliki banyak pantai cantik yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Salah satu yang memiliki pesona khas yaitu Pantai Sulamadaha.

Sulamadaha merupakan pantai eksotis yang berlokasi di Desa Sulamadaha, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berjarak sekira 15 kilometer dari pusat Kota Ternate.

Pantai Sulamadaha atau yang disebut juga dengan Saomadaha merupakan pantai indah dengan pasir berwarna gelap atau berwarna hitam.

Sepanjang bibir pantai, telah disediakan gazebo yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk bersantai-santai, menikmati hembusan angin pantai yang sejuk, sambil mendengar deburan ombak yang memecah bebatuan kecil di pinggir pantai.

Pantai Sulamadaha

(Foto: Instagram/@nurteja_a)

Karakter pantai ini memiliki ombak yang tenang, dan hanya pada waktu-waktu tertentu ombak menjadi besar.

Anda juga bisa menikmati keindahan Pantai Sulamadaha di malam hari. Deretan gazebo di pantai ini saat malam tiba akan memunculkan gemerlap cahaya dari lampu-lampu yang ada di gazebo.

Rute menuju lokasi

Rute menuju Pantai Sulamadaha sangat mudah diakses, sehingga tidak heran, jika pantai ini menjadi tujuan destinasi wisata utama di Ternate.

Anda bisa mencapai pantai ini menggunakan kendaraan beroda dua atau empat, terletak sejauh 6,8 kilometer dari dari Bandara Sultan Babullah Ternate, 13 kilometer ke Pelabuhan Ternate, dan 15 kilometer ke pusat Kota Ternate.

