Kenapa Tidak Boleh Pakai Baju Hitam dan Putih saat Rayakan Imlek?

TAHUN baru Imlek menjadi hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tionghoa. Pada hari itu, masyarakat Tionghoa akan bersuka cita dengan menghias lingkungan sekitar dengan pernak-pernik China berwarna merah dan kuning.

Lampion, barongsai, dan alunan alat musik tradisional China juga banyak terdengar di setiap penjuru.

Tidak lupa, kembang api yang dinyalakan turut menambah kemeriahan Tahun Baru Imlek di berbagai penjuru negeri.

Namun sama seperti kebudayaan lainnya, pada hari Imlek juga ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar.

(Foto: Reuters)

Mulai dari pantangan bersih-bersih, menagih utang, berkelahi, hingga bahkan berbusana tertentu.

Dalam hal berbusana, salah satu pantangan yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan pakaian berwarna hitam dan juga putih.

Konon orang yang menggunakan pakaian berwarna hitam dan putih saat perayaan Imlek tidak akan beruntung selama bulan tahun baru tersebut. Selain itu, warna hitam dan putih juga dikaitkan dengan kabar duka di budaya Tionghoa.

Mengutip laman Discover Hong Kong, warna hitam dan putih seringkali dikaitkan dengan kesedihan dan duka.

Masyarakat Tionghoa kuno biasanya hanya menggunakan baju hitam hanya saat melayat. Selain itu, pakaian hitam juga berkaitan dengan kejahatan dan kesedihan.