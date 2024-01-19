Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selonjoran di Sandaran Kursi Pesawat, Wanita Ini Banjir Kecaman Warganet

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |08:05 WIB
Selonjoran di Sandaran Kursi Pesawat, Wanita Ini Banjir Kecaman Warganet
Wanita selonjoran di pesawat bikin geram warganet (Foto: Reddit)
KESEMPATAN untuk mendapat kenyamanan di pesawat sangatlah terbatas. Sehingga, keputusan salah satu penumpang adalah menyelonjorkan kaki di sandaran kursi penumpang lain yang menimbulkan kemarahan.

Dalam gambar yang dibagikan ke Reddit, seorang wanita terlihat sedang bersantai di kursinya pada penerbangan Delta Airlines. Sementara, orang-orang di sekitarnya naik menyusuri kabin pesawat.

Foto diambil dari belakang wanita yang duduk di kursi tengah. Mengenakan legging dan sepatu, ia terlihat duduk bersandar di kursinya dengan menaikkan kaki ke atas sandaran kepala di depannya.

Meski belum ada seorangpun yang duduk di kursi tersebut, pengguna Reddit angkat tangan. Mereka memikirkan seseorang yang harus menanggung perjalanan dengan dengan sepatu kotor orang lain.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

“Kecuali, jika Anda rela menjilat bagian bawah sepatu dari tumit hingga ujung kaki. Maka, sebaiknya Anda menurunkan kaki dari sandaran kepala,” kata salah satu pengguna Reddit mengingatkan.

“Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi Anda untuk membawa tisu disinfektan dan menyeka segala sesuatu di area tempat duduk Anda,'” kata yang lain seperti mengutip Daily Mail.

“Ya, tidak ada yang salah dengan sepatu kets yang dipenuhi kuman yang tersebar di seluruh bandara dan mengenai kepala seseorang,” kata orang ketiga dengan sinis.

“Orang-orang kehilangan rasa kesopanan saat terbang. Setidaknya, dia tidak memiliki kaki telanjang yang masuk ke celah sandaran tangan,” timpal lainnya.

Seorang ahli telah mengakhiri perdebatan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pesawat.

