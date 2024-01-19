Ganjar Pranowo Sarapan Bareng Warga Pakai Nasi Jagung, Netizen: Humble Banget!

CALON Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo baru-baru ini membagikan momen manis ketika asyik blusukan ke Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Salah satunya, ketika ia sarapan para warga saat menginap di rumah salah satu warga di Desa Kauman.

Bak ‘rumah nenek’, Ganjar Pranowo terlihat begitu menikmati menu sarapan yang sangat sederhana itu, sambil duduk lesehan di halaman rumah bersama para warga

Meski begitu, kebersamaan dan hangatnya suasana membuat momen sarapan Ganjar kali ini tampak berkesan. Momen tersebut tampak diabadikan dalam sebuah potret yang turut diunggah Ganjar di akun Instagram miliknya.

“Nah menu sarapan saya kali ini istimewa. Nasi jagung, bothok plus teri. Waah. Jooos tenan. Maturnuwun nggih bapak ibu warga Kauman Magetan,” tulis Ganjar, di keterangan unggahan di akun Instagramnya, @ganjar_pranowo, Jumat, (19/1/2024)

"Semoga kapan-kapan bisa ke sini lagi,” sambungnya.

Dalam potret tersebut, terlihat beberapa piring menu sarapan telah tersaji. Ganjar yang pagi itu mengenakan kaus putih panjang bertuliskan ‘Sat Set’ itu lantas mulai antusias menyantap hidangan sarapan berupa nasi jagung, bothok, hingga ikan teri.