4 Tips Merebus Telur agar Tetap Mulus saat Dikupas

MEREBUS telur mungkin dianggap sesuatu yang mudah dilakukan. Anda hanya perlu memasukkannya di dalam air hingga mendidih dalam kurun waktu terentu sesuai tingkat kematangan.

Namun, ternyata merebus telur susah-susah gampang dan butuh tips dan trik khusus untuk menghindari kulit telur retak saat direbus. Hal ini bertujuan, bisa mendapatkan hasil telur rebus yang utuh dan mulus.

Supaya telur rebus hasilnya mulus sempurna, maka cara mengetahui telur rebus sudah matang atau belum menjadi penting untuk diketahui. Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (19/1/2024) berikut paparan singkat empat tipsnya.

1. Didihkan air: Memasukkan telur pada air yang belum mendidih dalam panci ternyata membuat putih telur jadi melekat kuat pada kulit, sehingga bikin kesulitan mengupasnya nanti. Supaya telur rebus mulus sempurna saat kulitnya dikupas adalah dengan mendidihkan air rebusannya terlebih dahulu, baru masukkan telur ke dalamnya. Dengan begitu, warna telur rebus akan lebih merata.

2.Simpan di suhu ruang: Jika mengambil telur dari kulkas, simpan terlebih dahulu telur di suhu ruang. Suhu telur yang terlalu dingin akan memengaruhi hasil akhir tekstur telur rebus. Namun, jika Anda menyimpannya di luar kulkas, bisa langsung merebusnya.