Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Tips Merebus Telur agar Tetap Mulus saat Dikupas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |12:30 WIB
4 Tips Merebus Telur agar Tetap Mulus saat Dikupas
Tips merebus telur, (Foto: Valeria_aksakova/Freepik)
A
A
A

MEREBUS telur mungkin dianggap sesuatu yang mudah dilakukan. Anda hanya perlu memasukkannya di dalam air hingga mendidih dalam kurun waktu terentu sesuai tingkat kematangan.

Namun, ternyata merebus telur susah-susah gampang dan butuh tips dan trik khusus untuk menghindari kulit telur retak saat direbus. Hal ini bertujuan, bisa mendapatkan hasil telur rebus yang utuh dan mulus.

 BACA JUGA:

Supaya telur rebus hasilnya mulus sempurna, maka cara mengetahui telur rebus sudah matang atau belum menjadi penting untuk diketahui. Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (19/1/2024) berikut paparan singkat empat tipsnya.

 BACA JUGA:

1. Didihkan air: Memasukkan telur pada air yang belum mendidih dalam panci ternyata membuat putih telur jadi melekat kuat pada kulit, sehingga bikin kesulitan mengupasnya nanti. Supaya telur rebus mulus sempurna saat kulitnya dikupas adalah dengan mendidihkan air rebusannya terlebih dahulu, baru masukkan telur ke dalamnya. Dengan begitu, warna telur rebus akan lebih merata.

2.Simpan di suhu ruang: Jika mengambil telur dari kulkas, simpan terlebih dahulu telur di suhu ruang. Suhu telur yang terlalu dingin akan memengaruhi hasil akhir tekstur telur rebus. Namun, jika Anda menyimpannya di luar kulkas, bisa langsung merebusnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/298/3015108/masak-ikan-campur-susu-evaporasi-netizen-ini-tak-sengaja-bikin-sekeluarga-keracunan-gLQr53PZDp.jpg
Masak Ikan Campur Susu Evaporasi, Netizen Ini Tak Sengaja Bikin Sekeluarga Keracunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/298/3000069/4-tips-mudah-bikin-kentang-goreng-sudah-layu-kembali-garing-Prn78ZYbQx.jpg
4 Tips Mudah Bikin Kentang Goreng Sudah Layu Kembali Garing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/298/2989766/persiapan-lebaran-5-tips-masak-rendang-sapi-agar-dagingnya-empuk-LpHyx3Zp0J.jpg
Persiapan Lebaran, 5 Tips Masak Rendang Sapi agar Dagingnya Empuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/298/2981008/international-women-s-day-5-tips-memasak-cepat-untuk-wanita-yang-super-sibuk-jRdbMHN7Ug.jpg
International Women's Day: 5 Tips Memasak Cepat untuk Wanita yang Super Sibuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/298/2980849/5-tips-jitu-menghindari-tumpahan-makanan-dalam-oven-6A3y7qJhqW.jpg
5 Tips Jitu Menghindari Tumpahan Makanan Dalam Oven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/298/2979371/5-tips-memasak-makaroni-agar-tak-lengket-dan-menggumpal-FEKtc28cIl.jpg
5 Tips Memasak Makaroni agar Tak Lengket dan Menggumpal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement