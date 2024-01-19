Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rekomendasi Outfit untuk Bersantai, Tunik Cocok untuk Para Hijabers

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:13 WIB
Rekomendasi Outfit untuk Bersantai, Tunik Cocok untuk Para Hijabers
Rekomendasi Outfit untuk Bersantai, (Foto: Dok)
Banyak pilihan outfit untuk bersantai, mulai dari padu padan celana pendek dengan kaus hingga tunik dan cardigans. Namun, sebelum memilih outfit, tentukan dulu tema occasion dan bentuk tubuh kamu. Jangan sampai salah kostum saat menghadiri acara santai bersama keluarga maupun teman.

Outfit santai adalah gaya berbusana yang tidak formal. Namun, outfit santai bukan berarti berpenampilan menarik jadi kurang menarik. Sebaliknya, outfit santai dapat menyulap tampilan jadi lebih menarik.

Pilihan seperti kaus dan celana denim, sweatpants, kulot, hingga dress santai untuk para hijaber bisa jadi opsi penampilan. Nah, buat yang ingin mencari inspirasi, yuk cobain beberapa item fashion berikut ini:

 

Outfit untuk Bersantai

1. Celana Boxer

Untuk occasion santai seperti ke pantai maupun hangout ke warung kopi, celana boxer  sangat cocok dikenakan. Selain fleksibel dan bebas bergerak, desain boxer saat ini sangat menarik. Cocok dipadukan dengan kaus dan sandal.

2. Sandal Flat

Sandal flat baik model jepit maupun slip on bisa jadi pilihan alas kaki untuk penampilan santai. Saat ini banyak sekali sandal flat yang memiliki desain menarik dan cocok dipadukan dengan celana pendek serta hem ala pantai.

3. Tunik

Untuk para hijabers dan penyuka modest wear, tunik adalah pilihan tepat. Selain terlihat lebih syar i, tunik memberi kesan yang bersih, santun dan santai. Tambahkan aksesori manik-manik dan clutch bag agar mobilitas makin mudah dan menyenangkan.

