Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Harga Rok Nagita Slavina saat Asik Party Tanpa Raffi Ahmad

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:30 WIB
Intip Harga Rok Nagita Slavina saat Asik Party Tanpa Raffi Ahmad
Harga rok Nagita Slavina, (Foto: Instagram)
A
A
A

NAGITA Slavina menjadi sorotan usai video dirinya sedang dance, asyik bergoyangnya di salah satu party tersebar di sosial media.

Ibu dua anak ini diketahui asyik berjoget di acara ulang tahun kakak ipar Nia Ramadhani, Gita Januayu di awal pekan ini dengan tanpa ditemani sang suami, Raffi Ahmad.

Dalam video yang tersebar, Gigi, akrab ia disapa nampak menikmati alunan musik dan bergoyang bersama sahabat-sahabatnya. Outfit Gigi juga jadi sorotan lantaran mengenakan kemeja putih polos dan dipadukan rok dengan belahan tinggi di bagian sampingnya.

 BACA JUGA:

Rok tersebut rupanya keluaran brand asal Amerika Serikat, PH5. Dikutip dari akun Instagram, @fanoage_nagitaslavina, Jumat (19/1/2024), rok berwarna hitam ini dibuat dari bahan denim yang tebal. Bawahan ini juga terlihat sederhana dan kasual tanpa motif di sekitarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167/nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174729/nagita-Yvjx_large.jpg
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157371/nagita-4qh2_large.jpg
Momen Gemas! Nagita Slavina dan Baby Lily Seru-Seruan Make Up Bareng, Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153307/potret_nagita_slavina_nonton_konser_blackpink_di_korea_selatan_pakai_outfit_senada_dengan_personelnya-3CXP_large.jpg
Potret Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea Selatan, Pakai Outfit Senada dengan Personelnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151635/wow_skincare_mewah_nagita_slavina_totalnya_bisa_tembus_rp80_jutaan-rUxa_large.jpg
Wow, Skincare Mewah Nagita Slavina Totalnya Bisa Tembus Rp80 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148693/nagita-DZK8_large.jpg
Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement