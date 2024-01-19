Intip Harga Rok Nagita Slavina saat Asik Party Tanpa Raffi Ahmad

NAGITA Slavina menjadi sorotan usai video dirinya sedang dance, asyik bergoyangnya di salah satu party tersebar di sosial media.

Ibu dua anak ini diketahui asyik berjoget di acara ulang tahun kakak ipar Nia Ramadhani, Gita Januayu di awal pekan ini dengan tanpa ditemani sang suami, Raffi Ahmad.

Dalam video yang tersebar, Gigi, akrab ia disapa nampak menikmati alunan musik dan bergoyang bersama sahabat-sahabatnya. Outfit Gigi juga jadi sorotan lantaran mengenakan kemeja putih polos dan dipadukan rok dengan belahan tinggi di bagian sampingnya.

Rok tersebut rupanya keluaran brand asal Amerika Serikat, PH5. Dikutip dari akun Instagram, @fanoage_nagitaslavina, Jumat (19/1/2024), rok berwarna hitam ini dibuat dari bahan denim yang tebal. Bawahan ini juga terlihat sederhana dan kasual tanpa motif di sekitarnya.