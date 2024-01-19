Begini Tips Mix and Match OOTD Andalan Maudy Ayunda

memang menjadi salah satu hal penting yang kerap diperhatikan public figure. Dengan segudang aktivitas yang padat, rasanya menggonta-ganti outfit dari satu acara ke acara lainnya sangat membuang waktu.

Hal ini yang juga dirasakan oleh penyanyi sekaligus aktris Maudy Ayunda. Dirinya mengaku lebih senang memakai outfit versatile atau multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai acara. Meskipun begitu, istri Jesse Choi ini lebih menyukai busana yang minimalis, sederhana tetapi juga tetap bisa untuk acara formal maupun non formal.

“Banyak values yang sesuai dengan prinsip aku yaitu kesederhanaan, versatile, aku suka banget moving dari satu meeting ke meeting lain,” jelas Maudy dalam dalam konferensi pers peluncuran koleksi Uniqlo 2024 Spring/Summer, di Senayan City.

Maudy pun turut membagikan tips dan trik dalam padu padan outfit andalannya untuk beraktivitas. Salah satu fashion item yang digemarinya adalah celana cargo berbahan nilon. Baginya celana tersebut sangatlah trendy dan bisa cocok di berbagai jenis outfit.

“Cargo pants ini ringan banget jadi sangat nyaman digunakan. Aku pasangkan dengan white t-shirt dan sleeveless jacket. Yang aku suka adalah meskipun ini cargo pants tapi bisa di mix and match dengan banyak atasan,” kata Maudy.

Untuk menambah kesan chic dan trendy dalam penampilannya, Maudy lebih memilih bermain warna-warna yang vibrant dibandingkan dengan menambahkan aksesoris yang ramai di pakaian.

“Aku tuh suka banget light colors, aku suka light pink, white, dan warna netral. Kalo boleh jujur aku gak mau menghabiskan waktu banyak untuk styling biasanya,” tuturnya.