Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Begini Tips Mix and Match OOTD Andalan Maudy Ayunda

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |11:17 WIB
Begini Tips Mix and Match OOTD Andalan Maudy Ayunda
Maudy Ayunda. (Foto: MPI)
A
A
A
PENAMPILAN memang menjadi salah satu hal penting yang kerap diperhatikan public figure. Dengan segudang aktivitas yang padat, rasanya menggonta-ganti outfit dari satu acara ke acara lainnya sangat membuang waktu.

Hal ini yang juga dirasakan oleh penyanyi sekaligus aktris Maudy Ayunda. Dirinya mengaku lebih senang memakai outfit versatile atau multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai acara. Meskipun begitu, istri Jesse Choi ini lebih menyukai busana yang minimalis, sederhana tetapi juga tetap bisa untuk acara formal maupun non formal.

“Banyak values yang sesuai dengan prinsip aku yaitu kesederhanaan, versatile, aku suka banget moving dari satu meeting ke meeting lain,” jelas Maudy dalam dalam konferensi pers peluncuran koleksi Uniqlo 2024 Spring/Summer, di Senayan City.

OOTD Maudy Ayunda

Maudy pun turut membagikan tips dan trik dalam padu padan outfit andalannya untuk beraktivitas. Salah satu fashion item yang digemarinya adalah celana cargo berbahan nilon. Baginya celana tersebut sangatlah trendy dan bisa cocok di berbagai jenis outfit.

“Cargo pants ini ringan banget jadi sangat nyaman digunakan. Aku pasangkan dengan white t-shirt dan sleeveless jacket. Yang aku suka adalah meskipun ini cargo pants tapi bisa di mix and match dengan banyak atasan,” kata Maudy.

Untuk menambah kesan chic dan trendy dalam penampilannya, Maudy lebih memilih bermain warna-warna yang vibrant dibandingkan dengan menambahkan aksesoris yang ramai di pakaian.

“Aku tuh suka banget light colors, aku suka light pink, white, dan warna netral. Kalo boleh jujur aku gak mau menghabiskan waktu banyak untuk styling biasanya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/612/3128626/3_potret_ootd_maudy_ayunda_liburan_dengan_suami_di_taman-GFsU_large.jpg
3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman, Netizen Malah Salfok ke Celana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/612/3011783/pesan-cinta-maudy-ayunda-untuk-jesse-choi-di-wedding-anniversary-ke-2-3AvmlAXmQw.jpg
Pesan Cinta Maudy Ayunda untuk Jesse Choi di Wedding Anniversary ke-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/612/2996595/potret-maudy-ayunda-nikmati-liburan-cantik-bareng-suami-di-lombok-YRJLGfU1eR.jpg
Potret Maudy Ayunda Nikmati Liburan Cantik Bareng Suami di Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/194/2991675/5-ide-outfit-bukber-ala-maudy-ayunda-simple-tapi-menarik-perhatian-GgGbE4AfM7.jpg
5 Ide Outfit Bukber ala Maudy Ayunda, Simple Tapi Menarik Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981952/potret-maudy-ayunda-nonton-konser-taylor-swift-pakai-sepatu-hak-tinggi-netizen-heboh-6XHpp1UZJZ.jpg
Potret Maudy Ayunda Nonton Konser Taylor Swift Pakai Sepatu Hak Tinggi, Netizen: Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965728/tips-ootd-ala-maudy-ayunda-simple-tapi-tetap-formal-DuKKxcQqUD.jpg
Tips OOTD ala Maudy Ayunda, Simple Tapi Tetap Formal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement