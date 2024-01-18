Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gara-Gara Makan Tiramisu, Perempuan Ini Koma Lalu Meninggal Dunia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:08 WIB
Gara-Gara Makan Tiramisu, Perempuan Ini Koma Lalu Meninggal Dunia
Tiramisu. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEORANG perempuan asal Italia, Anna Bellisario meninggal dunia setelah makan tiramisu di sebuah restoran vegetarian bersama sang kekasih. Kejadian ini terjadi pada Januari 2023. Namun, kejadiannya menjadi viral baru-baru ini setelah jaksa Italia membuka kasus tersebut.

Pada 26 Januari 2023 lalu, Anna dan pacarnya makan malam di Flower Burger di Milan, Italia. Dirinya memesan hidangan penutup bernama "Tiramisun Mascherpa”. Sebelum memesan makanan tersebut, Anna memastikan jika hidangan tersebut benar-benar vegan, bebas dari susu. Hal ini dilakukan olehnya karena alergi terhadap susu sapi.

Anna korban meninggal

Namun, setelah makan beberapa sendok, tiba-tiba saja Anna mulai batuk dan kesulitan bernapas. Dia berusaha membuat dirinya memuntahkan apa yang dia makan. Kemudian minum obat asma dan kortison yang dia bawa. Namun keadaan tidak berubah membaik. Anna tiba-tiba mengalami syok anafilaksis dan kehilangan kesadaran.

Anna langsung dilarikan ke Rumah Sakit San Raffaele Milan. Dirinya mengalami koma selama 10 hari. Kemudian Anna meninggal pada 5 Februari 2023. Setelah diselidiki, ternyata tiramisu yang disantap oleh Anna mengandung susu sapi. Hal inilah yang akhirnya membuat alergi pada tubuhnya kambuh.

"Jumlah protein susu yang ditemukan dalam produk yang dimaksud menunjukkan bahwa ada mascarpone (keju segar dari krim susu)...terlepas dari fakta bahwa produk tersebut dijual sebagai 'vegan'," kata Marcello Viola, seorang jaksa yang menyelidiko kasus tersebut dikutip dari The Telegraph.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement