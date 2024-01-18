Gara-Gara Makan Tiramisu, Perempuan Ini Koma Lalu Meninggal Dunia

SEORANG perempuan asal Italia, Anna Bellisario meninggal dunia setelah makan tiramisu di sebuah restoran vegetarian bersama sang kekasih. Kejadian ini terjadi pada Januari 2023. Namun, kejadiannya menjadi viral baru-baru ini setelah jaksa Italia membuka kasus tersebut.

Pada 26 Januari 2023 lalu, Anna dan pacarnya makan malam di Flower Burger di Milan, Italia. Dirinya memesan hidangan penutup bernama "Tiramisun Mascherpa”. Sebelum memesan makanan tersebut, Anna memastikan jika hidangan tersebut benar-benar vegan, bebas dari susu. Hal ini dilakukan olehnya karena alergi terhadap susu sapi.

Namun, setelah makan beberapa sendok, tiba-tiba saja Anna mulai batuk dan kesulitan bernapas. Dia berusaha membuat dirinya memuntahkan apa yang dia makan. Kemudian minum obat asma dan kortison yang dia bawa. Namun keadaan tidak berubah membaik. Anna tiba-tiba mengalami syok anafilaksis dan kehilangan kesadaran.

Anna langsung dilarikan ke Rumah Sakit San Raffaele Milan. Dirinya mengalami koma selama 10 hari. Kemudian Anna meninggal pada 5 Februari 2023. Setelah diselidiki, ternyata tiramisu yang disantap oleh Anna mengandung susu sapi. Hal inilah yang akhirnya membuat alergi pada tubuhnya kambuh.

"Jumlah protein susu yang ditemukan dalam produk yang dimaksud menunjukkan bahwa ada mascarpone (keju segar dari krim susu)...terlepas dari fakta bahwa produk tersebut dijual sebagai 'vegan'," kata Marcello Viola, seorang jaksa yang menyelidiko kasus tersebut dikutip dari The Telegraph.