Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Eva Celia Ungkap Benda Mini yang Kerap Dibawa untuk Atasi Stress

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:55 WIB
Eva Celia Ungkap Benda Mini yang Kerap Dibawa untuk Atasi Stress
Eva Celia. (Foto: MPI)
A
A
A

ENESIS Group meluncurkan minyak aromaterapi Plossa Mini Isi Ulang yang diyakini sebagai solusi praktis memengani gejala stress dimana saja.

Acara peluncuran dilaksanakan di kawasan Jakarta Selatandengan menghadirkan pakar kesehatan yakni psikilog dr Indah Sundari S.Psi M.Psi dan dokter spesial akupuntur medik dari RSPI Bintaro dan RS Brawijaya Antasari, dr Newanda Mochtar Sp.AK.

Selain itu juga turut hadir dua selebritas Tanah Air, Marsha Timothy dan Eva Celia yang memberikan testimoni mengenai penggunaan Plossa Mini Isi Ulang yang hadir dalam dua varian yakni Citrus dan Panasin.

Indah Sundari mengatakan setiap manusia pasti mnegalami stress. Justru manusia yang tidak stress itu akan berbahaya. "Yang tidak boleh itu stress yang berlebihan atau overstressed," terang Indah Sundari.

Dia mengatakan stress justru tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan atau dikelola. Stress justru perlu dikendalikan karena jika tidak maka dampaknya akan berbahaya buat fisik dan mental.

Dia bahkan meyakini penggunaan minyak aromaterapi bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan atau mengelola stress. Apalagi minyak aromaterapi terbuat dari bahan alami yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh.

"Stress bisa dikelola dimana saja dan saya lihat penggunaan Plossa Mini Isi Ulang ini bisa jadi solusi. Jika stress tiba-tiba terjadi kita bisa mengendalikannya dengan menggunakan Plosa Mini Isi Ulang," jelasnya.

Hal itu diamini oleh Eva Celia yang mengaku selalu membawa Plossa Mini Isi Ulang. Dia bahkan mengaku sudah menggunakan produk tersebut dalam ukuran yang lebih besar yakni Plossa.

Di setiap tas miliknya dia selalu membawa Plossa. Begitu juga dengan di mobil yang dia kendarai setiap hari. Eva Celia tidak membantah jika dirinya selalu berhadap-hadapan dengan stress. Ada banyak hal yang membuat dia tiba-tiba mengalami perasaan khawatir berlebihan.

Dia sendiri mencoba mengatasinya dengan melakukan meditasi dan juga menggunakan minyak aromaterapi. "Plossa Mini Isi Ulang ini jadi lebih praktis lagi karena ukurannya yang sangat kompak dan bisa saya taruh di kantong bahkan dipakai dengan lanyard seperti ini," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/194/2998043/4-potret-menawan-eva-celia-berbalut-dress-tanpa-tali-eksotis-cantik-O7LmfUvYs5.jpg
4 Potret Menawan Eva Celia Berbalut Dress Tanpa Tali, Eksotis Cantik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/612/2913102/transformasi-eva-celia-anak-sophia-latjuba-yang-sukses-jadi-penyanyi-QH9uN6dF81.jpg
Transformasi Eva Celia, Anak Sophia Latjuba yang Sukses Jadi Penyanyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/194/2757654/8-potret-eva-celia-pakai-dress-mumi-banjir-pujian-anti-mainstream-XFXBzRO0a1.jpg
8 Potret Eva Celia Pakai Dress Mumi Banjir Pujian, Anti-Mainstream!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/19/194/2749004/5-potret-cantik-eva-celia-usai-jadi-istri-demas-narawangsa-MS6afqYzkR.jpg
5 Potret Cantik Eva Celia Usai Jadi Istri Demas Narawangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/05/194/2605727/satukan-adat-jawa-dan-bugis-begini-penampakan-gaun-pengantin-eva-celia-OvNFjr2BAP.jpg
Satukan Adat Jawa dan Bugis, Begini Penampakan Gaun Pengantin Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/03/194/2605215/7-potret-eva-celia-dalam-balutan-gaun-putih-di-hari-pernikahan-cantik-paripurna-wp7cDVf3id.jpg
7 Potret Eva Celia dalam Balutan Gaun Putih di Hari Pernikahan, Cantik Paripurna!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement