Eva Celia Ungkap Benda Mini yang Kerap Dibawa untuk Atasi Stress

ENESIS Group meluncurkan minyak aromaterapi Plossa Mini Isi Ulang yang diyakini sebagai solusi praktis memengani gejala stress dimana saja.

Acara peluncuran dilaksanakan di kawasan Jakarta Selatandengan menghadirkan pakar kesehatan yakni psikilog dr Indah Sundari S.Psi M.Psi dan dokter spesial akupuntur medik dari RSPI Bintaro dan RS Brawijaya Antasari, dr Newanda Mochtar Sp.AK.

Selain itu juga turut hadir dua selebritas Tanah Air, Marsha Timothy dan Eva Celia yang memberikan testimoni mengenai penggunaan Plossa Mini Isi Ulang yang hadir dalam dua varian yakni Citrus dan Panasin.

Indah Sundari mengatakan setiap manusia pasti mnegalami stress. Justru manusia yang tidak stress itu akan berbahaya. "Yang tidak boleh itu stress yang berlebihan atau overstressed," terang Indah Sundari.

Dia mengatakan stress justru tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan atau dikelola. Stress justru perlu dikendalikan karena jika tidak maka dampaknya akan berbahaya buat fisik dan mental.

Dia bahkan meyakini penggunaan minyak aromaterapi bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan atau mengelola stress. Apalagi minyak aromaterapi terbuat dari bahan alami yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh.

"Stress bisa dikelola dimana saja dan saya lihat penggunaan Plossa Mini Isi Ulang ini bisa jadi solusi. Jika stress tiba-tiba terjadi kita bisa mengendalikannya dengan menggunakan Plosa Mini Isi Ulang," jelasnya.

Hal itu diamini oleh Eva Celia yang mengaku selalu membawa Plossa Mini Isi Ulang. Dia bahkan mengaku sudah menggunakan produk tersebut dalam ukuran yang lebih besar yakni Plossa.

Di setiap tas miliknya dia selalu membawa Plossa. Begitu juga dengan di mobil yang dia kendarai setiap hari. Eva Celia tidak membantah jika dirinya selalu berhadap-hadapan dengan stress. Ada banyak hal yang membuat dia tiba-tiba mengalami perasaan khawatir berlebihan.

Dia sendiri mencoba mengatasinya dengan melakukan meditasi dan juga menggunakan minyak aromaterapi. "Plossa Mini Isi Ulang ini jadi lebih praktis lagi karena ukurannya yang sangat kompak dan bisa saya taruh di kantong bahkan dipakai dengan lanyard seperti ini," jelasnya.