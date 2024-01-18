Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesan Manis Ganjar Pranowo untuk Alam Ganjar: Harus Selalu Bahagia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:55 WIB
Pesan Manis Ganjar Pranowo untuk Alam Ganjar: Harus Selalu Bahagia
Alam Ganjar. (Foto: Instagram)
ALAM Ganjar menyebut calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebagai kepala keluarga yang hangat. Hal ini terlihat dari perilaku sang ayah pada dirinya. Salah satunya yakni kala Ganjar Pranowo berpesan agar Alam selalu membahagiakan dirinya sendiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Ganjar Pranowo pada Alam karena apa yang dilakukan oleh anaknya selalu dikaitkan dengan dirinya.

“Kalau dapat achievement, oh ini anaknya siapa. Berlawanannya juga, kalau saya gagal di-connect ke Bapak, masa anaknya ini enggak bisa,” ucap Alam Ganjar dikutip dari YouTube Rhenald Kasali, Kamis (18/1/2023).

Kejadian-kejadian tersebut membuat Alam berdiskusi dengan kedua orangtuanya. Pada momen inilah Alam mendapat pesan manis dari Ganjar Pranowo.

“Sempat ngobrol sama Bapak, sama Ibu, ‘Yang bisa membahagiakan kamu dirimu sendiri’. Jadi tugas saya adalah saya perlu mencari suatu titik saya mendapat kebahagiaan tersebut,” kaya Alam.

Pesan tersebut membuktikan jika Ganjar Pranowo merupakan sosok yang peduli dengan orang lain. Dirinya ingin semua orang merasakan kebahagiaan, termasuk anak semata wayangnya.

Setelah perjalanan panjang, Alam akhirnya menemukan apa hal yang membuat dirinya bahagia. Dia menyatakan lebih bahagia dengan perjalanan yang dilaluinya dibandingkan hasilnya, gagal atau berhasi.

“Ternyata yang saya temukan adalah journey. Saya merasa puas secara absolute itu bukan pada hasilnya tapi pada journey yang saya dapatkan saat berproses,” ucap Alam.

