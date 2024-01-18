Alam Ganjar Akui Tak Dapat Bantuan agar Sukses dari Ganjar Pranowo

ALAM Ganjar mengaku sang ayah Ganjar Pranowo menegakkan keadilan untuk semua orang, termasuk pada dirinya selaku anak kandung. Alam menyebutkan jika Ganjar Pranowo tidak pernah menggunakan kekuasaan dengan memberikan ‘jalan pintas’ pada dirinya dalam mencapai kesuksesan.

Salah satu contoh yang dapat dilihat yakni dalam bidang e-soprt. Saat ini Alam memiliki klub e-sport yang sukses, telah berhasil memenangkan banyak pertandingan. Namun, hal tersebut berkat usaha dan kerja kerasnya sendiri. Tidak ada bantuan kucuran dana atau apapun dari Ganjar Pranowo.

“Saya untuk yang sifatnya kaya gini, mandiri sih. Enggak (dibukakan jalan oleh orangtua),” ucap Alam Ganjar dikutip dari YouTube Rhenald Kasali, Kamis (18/1/2023).

Lebih lanjut Alam membocorkan jika bantuan yang diberikan oleh orangtuanya hanya sebatas konsultasi saja.

“Paling sifatnya konsultasi. Karena kalau dari bisnis atau industri, saya sifatnya dalam tanda kutip banyak mentor, banyak buku, banyak sumber informasi yang bisa saya akses,” kata Alam Ganjar.

Adapun topik yang sering Alam Ganjar konsultasikan pada Ganjar Pranowo yakni terkait masalah internal relationship. Alam melihat sang ayah sangat paham dengan masalah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, Ganjar Pranowo berhasil memiliki hubungan baik dengan berbagai kalangan, dari rakyat kecil hingga petinggi negara.