5 Pilihan Pakaian Trendy Nyaman Dipakai, Hem hingga Jeans

ADA banyak pilihan pakaian trendy nyaman dipakai untuk harian. Pakaian seperti hem, kemeja dan kaos merupakan model yang paling banyak dikenakan.

Karena kita hidup di iklim tropis, pakaian berbahan adem dan menyerap keringat jadi prioritas. Warna yang dipilih umumnya warna cerah dan kalem. Semenetara, soal warna dan desain kembali ke selera pengguna.

Buat yang sedang mencari rekomendasi, yuk simak beberapa pakaian trendy yang nyaman dipakai berikut ini:

Pakaian Trendy Nyaman Dipakai

1. Hem

Hem dalam istilah jahit menjahit adalah metode menjahit bagian bawah baju dengan cara melipat dan menjahitnya sehingga terlihat rapi. Berbeda dengan kemeja yang umumnya dimasukan ke dalam celana, hem lebih cocok dikeluarkan dari celana. Sehingga, hem lebih cocok dipakai untuk kesempatan dan acara santai namun tetap terlihat trendy.

2. Kaos

Kaos adalah pakaian sederhana ringan untuk tubuh bagian atas. Kaos juga populer disebut T-shirt. Biasanya, kaos tidak memiliki kancing dan kerah dengan leher bulat dan lengan pendek. Busana ini bisa dikenakan oleh siapa saja, baik pria dan wanita. Kaos juga cocok semua kelompok umur, termasuk bayi, remaja dan dewasa.

Meski tampilannya santai, kamu bisa tampil trendy dengan kaos. Selain sablonan yang artistik, kaos juga cocok dipadukan dengan jaket dan aksesori.

3. Kemeja

Kemeja adalah salah pakaian atas yang menutupi bagian lengan, dada, bahu, berkerah dan menutupi tubuh sampai bagian perut. Kemeja biasanya dibuat menurut selera orang yang mengenakannya, kadang kemeja bisa dibuat berlengan panjang maupun berlengan pendek. Nama lainnya adalah blus, beberapa orang juga menyebutnya hem. Salah satu pemakaian utamanya adalah sebagai seragam atau dinas.

4. Sweater

Sweater termasuk kategori baju penghangat, terutama saat musim hujan. Demi mendukung fungsinya sebagai penghangat, biasanya sweater dibuat dari kain wool, katun, fleece dan baby terry yang lebih tebal. Sweater bisa Anda pakai sebagai outerwear di atas kemeja, kaus, blues dan pakaian lain.