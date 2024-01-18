Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Ganjar Pranowo Diserbu Anak-Anak saat ke Minimarket, Bagikan Cokelat Gratis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |18:47 WIB
Momen Ganjar Pranowo Diserbu Anak-Anak saat ke Minimarket, Bagikan Cokelat Gratis
Ganjar Pranowo blusukan sambil bagikan cokelat. (Foto: Instagram @ganjar_pranowo)
A
A
A

TERDAPAT momen menarik di sela-sela kegiatan blusukan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah baru-baru ini. Capres nomor tiga itu justru diserbu oleh pasukan emak-emak dan anak-anak saat singgah di sebuah minimarket.

Seperti biasa, Ganjar justru menyambut kedatangan mereka dengan begitu hangat. Bahkan, Ganjar mengajak gerombolan anak-anak tersebut untuk ikut berbelanja dengannya. Momen itu tampak terekam dalam sebuah video yang turut diunggah Ganjar Pranowo melalui akun Instagramnya.

Terlihat dalam video tersebut, Ganjar membelikan beberapa batang coklat yang kemudian dia bagikan ke anak-anak tersebut.

“Ini bukan program bagi-bagi coklat lho ya,” tulis Ganjar, disertai emoji ‘nyengir’ di keterangan unggahan akun Instagramnya, @ganjar_pranowo, Kamis, (18/1/2024).

Ganjar Pranowo

Halaman:
1 2
      
