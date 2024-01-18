BERIKUT rekomendasi nama bayi bahasa India beserta artinya. India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah China. Selain itu, India juga memiliki filosofi yang kental dengan budaya yang cukup beragam.
Tidak heran jika nama-nama di India dimaksudkan memiliki arti yang baik dan penuh harapan. Nah, berikut beberapa nama bayi bahasa India beserta artinya seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Adhikari, punya arti istimewa
2. Aditya, punya arti orang yang pandai dan bijaksana
3. Anggasta, punya arti bersemayam
4. Anjali, punya arti penghormatan
5. Anjana, punya arti perintah
6. Ararya, punya arti golongan bangsawan
7. Ardhani, punya arti suci
8. Arnawama, punya arti samudra
9. Arsa, punya arti kegembiraan
10. Aswin, punya arti tampan
11. Bhanu, punya arti matahari
12. Bhasayate, punya arti menerangi
13. Bhaskara, punya arti matahari
14. Bhatakavara, punya arti hari minggu
15. Bhava, punya arti kelahiran
16. Bhayena, punya arti keluar dari ketakutan
17. Bhedana, punya arti mendobrak
18. Bhuri, punya arti banyak atau besar
19. Bodhisatva, punya arti seseorang yang telah tercerahkan
20. Bodhita, punya arti mempunyai atau menikmati pencerahan
21. Bramanty, punya arti ksatria perang
22. Budhiman, punya arti cerdas
23. Budhya, punya arti dengan kecerdasan
24. Buntala, punya arti tombak tajam
25. Byakta, punya arti tampak nyata
26. Chalaka, punya arti pengarah
27. Chanda, punya arti kegemaran
28. Chandra, punya arti sinar bulan
29. Chandrodaya, punya arti rembulan terbit
30. Chapalata, punya arti ketangkasan
31. Chara, punya arti bergerak
32. Charita, punya arti cerita charitra kehidupan
33. Chaturah, punya arti pandai atau terampil
34. Chaturtha, punya arti empat
35. Chaturvidha, punya arti empat kebajikan chavii, punya arti gambaran atau potret
36. Chayanam, punya arti pilihan
37. Cheta, punya arti dalam hati
38. Chetana, punya arti kekuatan yang hidup
39. Chikirshava, punya arti mengharapkan
40. Ishaan, punya arti pengaturan atau kepemimpinan
41. Ishwar, punya arti semangat
42. Israj, punya arti penguasa raja
43. Jaali, punya arti kuat
44. Jabbar, punya arti penghibur
45. Jafar, punya arti sungai kecil jaffer
46. Janu, punya arti jiwa
47. Nadeem, punya arti teman
48. Nadis, punya arti lautan
49. Nafeda, punya arti permintaan yang baik
50. Nafian, punya arti baru