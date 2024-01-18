100 Nama Bayi Bahasa India Beserta Artinya

BERIKUT rekomendasi nama bayi bahasa India beserta artinya. India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah China. Selain itu, India juga memiliki filosofi yang kental dengan budaya yang cukup beragam.

Tidak heran jika nama-nama di India dimaksudkan memiliki arti yang baik dan penuh harapan. Nah, berikut beberapa nama bayi bahasa India beserta artinya seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Adhikari, punya arti istimewa

2. Aditya, punya arti orang yang pandai dan bijaksana

3. Anggasta, punya arti bersemayam

4. Anjali, punya arti penghormatan

5. Anjana, punya arti perintah

6. Ararya, punya arti golongan bangsawan

7. Ardhani, punya arti suci

8. Arnawama, punya arti samudra

9. Arsa, punya arti kegembiraan

10. Aswin, punya arti tampan

11. Bhanu, punya arti matahari

12. Bhasayate, punya arti menerangi

13. Bhaskara, punya arti matahari

14. Bhatakavara, punya arti hari minggu

15. Bhava, punya arti kelahiran

16. Bhayena, punya arti keluar dari ketakutan

17. Bhedana, punya arti mendobrak

18. Bhuri, punya arti banyak atau besar

19. Bodhisatva, punya arti seseorang yang telah tercerahkan

20. Bodhita, punya arti mempunyai atau menikmati pencerahan

21. Bramanty, punya arti ksatria perang

22. Budhiman, punya arti cerdas

23. Budhya, punya arti dengan kecerdasan

24. Buntala, punya arti tombak tajam

25. Byakta, punya arti tampak nyata

26. Chalaka, punya arti pengarah

27. Chanda, punya arti kegemaran

28. Chandra, punya arti sinar bulan

29. Chandrodaya, punya arti rembulan terbit

30. Chapalata, punya arti ketangkasan

31. Chara, punya arti bergerak

32. Charita, punya arti cerita charitra kehidupan

33. Chaturah, punya arti pandai atau terampil

34. Chaturtha, punya arti empat

35. Chaturvidha, punya arti empat kebajikan chavii, punya arti gambaran atau potret

36. Chayanam, punya arti pilihan

37. Cheta, punya arti dalam hati

38. Chetana, punya arti kekuatan yang hidup

39. Chikirshava, punya arti mengharapkan

40. Ishaan, punya arti pengaturan atau kepemimpinan

41. Ishwar, punya arti semangat

42. Israj, punya arti penguasa raja

43. Jaali, punya arti kuat

44. Jabbar, punya arti penghibur

45. Jafar, punya arti sungai kecil jaffer

46. Janu, punya arti jiwa

47. Nadeem, punya arti teman

48. Nadis, punya arti lautan

49. Nafeda, punya arti permintaan yang baik

50. Nafian, punya arti baru