HOME WOMEN LIFE

Alam Ganjar Restui sang Ayah Berpolitik Meski Kerap Dapat Serangan dari Media Sosial, Ini Alasannya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |17:56 WIB
CALON presiden Ganjar Pranowo kini aktif berkampanye. Ganjar pun kerap banyak mendapat serangan dari berbagai pihak, salah satunya serangan masyarakat lewat sosial media. Tentu semua hal tersebut telah menjadi risiko seseorang yang terjun dalam dunia politik.

Melihat hal tersebut, Alam Ganjar selaku anak dari calon presiden nomor tiga Ganjar Pranowo menyatakan dirinya merestui sang ayah untuk berpolitik. Sebab, hal tersebut merupakan panggilan hati sang ayah untuk mengabdi pada masyarakat.

“Ini suatu passion bahkan bisa dibilang hobi. Karena Bapak begitu cintanya dengan kegiatan politik dan bisa secara langsung mengabdi pada masyarakat,” kata Alam Ganjar dikutip dari YouTube Rhenald Kasali, Kamis (18/1/2023).

Sebagai seorang anak, Alam hanya dapat memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Hal itupun dilakukan oleh sang ibunda, Siti Atikoh.

Alam Ganjar

“Saya sebagai anak support karena tugas saya support keluarga. Bukan hanya saya, Ibu dan Bapak pun support satu sama lain,” ucap Alam Ganjar.

Dukungan tersebut sangat terlihat kala masa kampanye saat ini. Alam dan Atikoh sama-sama turun ke masyarakat untuk membantu menyerap aspirasi warga yang nantinya akan disampaikan pada Ganjar Pranowo selaku calon presiden.

Di samping itu, Alam Ganjar mengaku banyak sekali residu efek yang datang kepadanya karena ayahnya seorang politisi.

“Dari saya sih enggak mempermasalahkan hal tersebut meskipun banyak residu-residu efek yang datang ke saya. Tapi ya kembali lagi, saya di sini sebagai support system,” tutur Alam Ganjar.

