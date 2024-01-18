5 Cara Menyimpan Bahan Makanan di Dapur, Jauhkan Beras dari Percikan Ai

CARA menyimpan bahan makanan yang sehari-hari dikonsumsi ternyata tidak bisa sembarangan. Sebab, kesalahan dalam cara menyimpan berpotensi membuat bahan makanan cepat rusak, basi dan bahkan beracun.

Seperti diketahui, makanan pokok seperti beras dan terigu bukan termasuk makanan yang bisa disimpan di freezer. Begitu pula sayur dan buah-buahan, waktu menyimpannya tidak bisa terlalu lama.

Bahan makanan pokok umumnya tidak tahan air. Bahan makanan pokok juga harus terjaga suhu dan kelembapannya.

Cara Menyimpan Bahan Makanan

1. Cara Menyimpan Beras

Cara menyimpan beras supaya bebas kutu adalah dengan menempatkan daun salam di atas permukaan beras. Tempatkan sebanyak 5 lembar daun salam di atas permukaan beras di dalam kontainer. Tutup rapat kontainer atau wadah kedap udara. Tempatkan pada suhu ruang.

2. Cara Menyimpan Terigu

Simpan terigu pada tempat yang sejuk dan kering agar dapat bertahan lebih lama. Sifat tepung terigu yang sensitif terhadap perubahan suhu akan mudah mempengaruhi masa kadaluarsanya. Hindai juga menaruh terigu di dekat oven, kompor atau peralatan yang panas. Sebaiknya terigu disimpan di wadah yang terpisah, kemudian tandai wadah tersebut agar tidak tertukar dengan yang lain. Pastikan juga wadah terigu kedap udara.

3. Cara Menyimpan Minyak Goreng

Salah satu cara untuk menjaga kualitas minyak goreng adalah dengan menyimpan dalam jumlah besar di gudang. Pastikan tempat penyimpanannya sejuk dan bebas dari kontaminasi.