Kisah Pilu Baliah, Pengemis Viral Kasihan Aa Ternyata Korban KDRT

KISAH Pilu Baliah, Pengemis Viral Kasihan Aa Ternyata Korban KDRT, akan dibahas singkat lewat artikel berikut ini.

Baru-baru ini ramai sekali di media sosial viral mengenai pengemis perempuan paruh baya yang membawa tas besar dan baskom sambil meminta uang dengan nada yang khas.

Pengemis tersebut bernama Baliah, ia tinggal di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diwarta dari akun Tiktok @williesalim, Kamis (18/1/2024) Gaya pengemis tersebut viral sampai dijadikan bahan parodi oleh beberapa pengguna media sosial untuk konten.

Namun tahukah Anda, di balik semua itu, ternyata ada kisah pilu yang mungkin banyak orang tak mengetahuinya.

(Kisah Pilu Baliah, Pengemis Viral Kasihan Aa Ternyata Korban KDRT, Foto: Tiktok @williesalim)

"Kasian teh, a kasian a," ucap Baliah saat mengemis dengan nadanya yang khas.