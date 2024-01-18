8 Pernikahan Kerajaan Termewah di Dunia, Putri Diana hingga Sheikh Dubai

8 Pernikahan Kerajaan Termewah di Dunia, menarik untuk dibahas memang dan bisa Anda baca uraian singkatnya di sini.

Pernikahan kerajaan merupakan suatu acara yang biasanya ditunggu oleh masyarakat kalangan biasa. Selain kemegahan dan kemewahan menjadi sototan utamanya, karena semua orang diluar dari negara tersebut bisa melihat bagaimana adat dan budaya dari masing-masing kerajaan di setiap negara tersebut.

Tentu acara ini seringkali mendapatkan perhatian besar dari seluruh dunia yang menyaksikannya. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (18/1/2024) ini dia ulasannya.

1. Pangeran Charles dan Lady Diana Spencer: Pernikahan Lady Diana dan Pangeran Charles pada Juli 1981 menjadi salah satu pernikahan termegah pada masanya sehingga menjadi pernikahan impian selayaknya di negeri dongeng. Sementara tamu yang diundang ke acara megah tersebut sebanyak 3.500 orang.

2. Pangeran Felipe & Letizia Ortiz Rocasolano: Memakan biaya yang cukup fantastis. Dilaksanakan pada 22 Mei 2004 dengan mengundang 1.200 orang tamu. Bahkan upacara pernikahan yang disiarkan di televisi tersebut berhasil menarik perhatian sebanyak 25 juta penonton hanya di Spanyol saja.

(8 Pernikahan Kerajaan Termewah di Dunia, Foto: Instagram @queenletizia)





3. Pangeran Albert II dan Charlene Wittstock: Keduanya menikah dalam upacara Katolik yang berlangsung di halaman Istana Monako. Pesta pernikahan tersebut berlangsung dengan sangat meriah, bahkan mengundang band rock asal Amerika, Eagles sebagai tamu.

(8 Pernikahan Kerajaan Termewah di Dunia, Foto: Instagram @royalfamilieslover)