5 Tips Punya Kulit Glowing seperti Jisoo BLACKPINK

MEMILIKI kulit bersih dan sehat seperti idol Kpop adalah dambaan banyak perempuan. Pasalnya kulit bersih dan sehat akan meningkatkan penampilan menjadi semakin terlihat menawan, layaknya Jisoo BLACKPINK. Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk mencoba perawatan kulit sehari-hari orang Korea di rumah.

Perawatan ini dapat dilakukan di rumah secara rutin. Tidak perlu berkunjung ke salon. Tentu hal ini menjadi lebih praktis. Maka dari itu tidak boleh terlewatkan.

Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini k-beauty sedang terkenal di seluruh dunia. Baik itu dari kandungan produk skincare maupun dari perawatannya. K-Beauty terus terkenal setiap harinya lantaran berhasil menunjukkan khasiat dan bukti terbaik terhadap kulit banyak perempuan.

Mengutip dari Times of India, berikut ini ada 5 perawatan kulit Korea Selatan sehari-hari. Coba yuk!

Pembersihan ganda atau double cleansing

Langkah penting dalam kecantikan Korea adalah pembersihan ganda yang lembut, yaitu mencuci kulit dua kali. Pertama gunakan pembersih berbahan dasar minyak untuk menghilangkan kotoran, kedua sekali dengan pembersih berbahan dasar air untuk menghilangkan riasan dan tabir surya.

Prosedur membersihkan kulit wajah secara dua langkah ini mampu menjaga kulit tetap terhidrasi sekaligus memastikan pembersihan menyeluruh namun lembut.

Hidrasi kulit

Gunakan teknik hidrasi yang digunakan oleh kecantikan Korea untuk kulit bercahaya. Untuk mempersiapkan kulit Anda, mulailah dengan penggunaan toner. Kemudian dilanjut dengan serum untuk mendapatkan kulit yang lembab. Untuk kelembaban yang mendalam, gunakan esens ringan yang mengandung asam hialuronat.

Skincare mengandung antioksidan

Dorong dimasukkannya bahan-bahan kaya antioksidan, seperti teh hijau dan vitamin C, untuk memerangi radikal bebas dan meningkatkan kesehatan kulit. Bahan-bahan ampuh ini melawan radikal bebas, menunda penuaan dini, dan membuat kulit bersinar.