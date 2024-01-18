Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kuku Berwarna Kuning? Cek 5 Kemungkinan Penyebabnya

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |13:00 WIB
Kuku Berwarna Kuning? Cek 5 Kemungkinan Penyebabnya
Penyebab kuku kuning, (Foto: Freepik)
A
A
A

KUKU baik di jari tangan atau pun kaki bukan hanya sebagai pelindung jari-jari, melainkan juga menjadi bagian penting dari penampilan. Memiliki kuku sehat dan cantik merupakan idaman semua orang agar lebih tampil percaya diri, rapi dan bersih.

Akan tetapi, pernahkah kuku Anda berubah menjadi kekuningan? Kuku berwarna kuning dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor eksternal dan juga internal, alias dari apa yang terjadi di dalam tubuh. Lantas apa saja penyebab kuku berwarna kuning? Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Health, Kamis (18/1/2024)

1. Pakai cat kuku: Penggunaan cat kuku, terlebih yang berwarna gelap bisa meninggalkan bekas berwarna kuning pada kuku. Apalagi jika menggunakan cat kuku dengan waktu yang lama, noda kekuningan akan semakin pekat dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menghilangkannya. Jika ingin mengganti warna cat kuku, sebaiknya berikan jeda seminggu.

2. Infeksi jamur: Jamur pada kuku dapat timbul ketika lalai dalam membersihkan dan merawat kuku. Kuku yang terkena infeksi jamur biasanya ditandai dengan perubahan warna kekuningan, kuku menjadi tebal, hingga menjadi mudah rapuh atau copot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/612/2946117/kuku-tidak-sehat-tanda-penyakit-apa-ini-salah-satu-kondisinya-R2G6yzNx2p.jpg
Kuku Tidak Sehat Tanda Penyakit Apa? Ini Salah Satu Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/611/2899703/kuku-jamuran-dan-busuk-sarah-keihl-awalnya-extention-F6he5aP6CW.jpg
Kuku Jamuran dan Busuk, Sarah Keihl: Awalnya Extention
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/611/2899713/sarah-keihl-alami-infeksi-jamur-kuku-gegara-extension-kuku-qprkKwOzAD.jpg
Sarah Keihl Alami Infeksi Jamur Kuku, Gegara Extension Kuku?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/611/2848438/jangan-cuek-ini-8-tanda-kuku-sakit-dan-butuh-pertolongan-51xKV3ByL1.JPG
Jangan Cuek! Ini 8 Tanda Kuku Sakit dan Butuh Pertolongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/611/2822657/6-tanda-kuku-bermasalah-dan-butuh-perawatan-khusus-warna-hingga-tekstur-xVCxsOcktI.JPG
6 Tanda Kuku Bermasalah dan Butuh Perawatan Khusus, Warna hingga Tekstur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/14/611/2611564/mau-punya-kuku-sehat-dan-cantik-terawat-jangan-lakukan-4-hal-ini-ojAoHZDHZ1.JPG
Mau Punya Kuku Sehat dan Cantik Terawat? Jangan Lakukan 4 Hal Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement