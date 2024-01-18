Kuku Berwarna Kuning? Cek 5 Kemungkinan Penyebabnya

KUKU baik di jari tangan atau pun kaki bukan hanya sebagai pelindung jari-jari, melainkan juga menjadi bagian penting dari penampilan. Memiliki kuku sehat dan cantik merupakan idaman semua orang agar lebih tampil percaya diri, rapi dan bersih.

Akan tetapi, pernahkah kuku Anda berubah menjadi kekuningan? Kuku berwarna kuning dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor eksternal dan juga internal, alias dari apa yang terjadi di dalam tubuh. Lantas apa saja penyebab kuku berwarna kuning? Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Health, Kamis (18/1/2024)

1. Pakai cat kuku: Penggunaan cat kuku, terlebih yang berwarna gelap bisa meninggalkan bekas berwarna kuning pada kuku. Apalagi jika menggunakan cat kuku dengan waktu yang lama, noda kekuningan akan semakin pekat dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menghilangkannya. Jika ingin mengganti warna cat kuku, sebaiknya berikan jeda seminggu.

2. Infeksi jamur: Jamur pada kuku dapat timbul ketika lalai dalam membersihkan dan merawat kuku. Kuku yang terkena infeksi jamur biasanya ditandai dengan perubahan warna kekuningan, kuku menjadi tebal, hingga menjadi mudah rapuh atau copot.