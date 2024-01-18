Kuku Berubah Menjadi Kuning, Ini Penyebabnya

KUKU menjadi salah satu bagian tubuh yang sangat memengaruhi penampilan seseorang. Tak heran jika saat ini banyak orang yang berusaha untuk mempermanis kukunya.

Ya, banyak wanita yang memelihara kukunya dengan baik agar tampil lebih percaya diri. Akan tetapi, pernahkah kuku Anda berubah menjadi kekuningan?

Kuku berwarna kuning dapat disebabkan oleh berbagai faktor lho. Faktor eksternal yang menyebabkannya bisa jadi Anda terlalu sering menggunakan cat kuku terlalu lama. Sementara itu, beberapa penyakit juga bisa membuat kuku Anda berubah warna menjadi kekuningan.

Lantas apa saja penyebab kuku berwarna kuning? Berikut penjelasannya seperti yang dilansir Health, Jumat (19/1/2024).

1. Penggunaan cat kuku

Penggunaan cat kuku, terlebih yang berwarna gelap dapat meninggalkan bekas berwarna kuning pada kuku. Apalagi jika Anda menggunakan cat kuku dengan waktu yang lama, noda kekuningan akan semakin pekat dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menghilangkannya. Jika ingin mengganti warna cat kuku, sebaiknya berikan jeda seminggu.

2. Infeksi jamur

Menjaga kebersihkan tidak selalu tentang mandi, membersihkan kuku Anda juga menjadi bagian dari kebersihan diri lho. Jamur pada kuku dapat timbul ketika Anda lalai dalam membersihkan dan merawat kuku. Kuku yang terkena infeksi jamur biasanya ditandai dengan perubahan warna kekuningan, kuku menjadi tebal, hingga menjadi mudah rapuh atau copot.

3. Kebiasaan merokok

Perokok aktif biasanya lama kelamaan kukunya berubah menjadi kuning. Hal ini disebabkan dari kandungan nikotin dan tar yang ada pada rokok. Biasanya kuku juga bersentuhan dengan asap tembakau sehingga menjadi kekuningan. Selain itu, kurangnya vitamin B12 juga perlahan-lahan membuat warna kuku berubah.