Makanan yang Efektif Turunkan Asam Urat, Ini Daftarnya!

ASAM urat adalah kondisi di mana kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal. Asam urat merupakan senyawa hasil pembuangan yang biasanya disaring oleh ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh.

Jika kadar asam urat melebihi batas, asam urat ini akan menumpuk dan mengkristal, dan saat menumpuk pada sendi dapat menyebabkan nyeri sendi bahkan pembengkakan. Nah bagi Anda yang memiliki riwayat asam urat, ada baiknya untuk mengonsumsi beberapa makanan ini.

Mengutip dari Lybrate, Jumat (18/1/2024) berikut deretan makanan yang efektif untuk menurunkan asam urat. Yuk disimak!

1. Jus buncis

Obat rumahan lain yang efektif untuk asam urat adalah jus buncis. Jus sehat ini bisa dikonsumsi dua kali sehari untuk mengobati asam urat atau asam urat tinggi.

2. Air putih

Air mengeluarkan racun termasuk kelebihan asam urat dari tubuh. Seseorang setidaknya harus minum setidaknya 10-12 gelas air setiap hari.

3. Apel

Apel adalah sumber yang kaya asam malat yang membantu menetralkan asam urat sehingga memberikan kelegaan bagi penderitanya. Anda harus mengonsumsi satu apel setiap hari setelah makan dalam diet asam urat Anda.

4. Buah beri

Buah beri terutama stroberi, dan blueberry memiliki sifat anti inflamasi yang dapat meredakan nyeri sendi. Jadi, cobalah memasukkannya ke dalam diet asam urat Anda.

5. Makanan kaya akan vitamin C

Makanan kaya vitamin C dan suplemen dalam diet harian Anda untuk mengurangi asam urat dalam tubuh. Ini menghancurkan asam urat dan memaksanya keluar dari tubuh melalui urin. Sumber vitamin C yang baik yang juga merupakan makanan asam urat adalah awal, jambu biji, kiwi, jeruk nipis manis, jeruk, capsicum, lemon,tomat, dan sayuran berdaun hijau.

6. Kacang pinto

Diet kaya akan asam folat dapat membantu menurunkan asam urat secara alami. Makanan kaya asam folat dan asam urat seperti kacang pinto, bunga matahari biji-bijian dan lentil harus dimasukkan dalam diet asam urat Anda.