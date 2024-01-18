Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Makanan yang Efektif Turunkan Asam Urat, Ini Daftarnya!

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:00 WIB
Makanan yang Efektif Turunkan Asam Urat, Ini Daftarnya!
Makanan penurun asam urat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ASAM urat adalah kondisi di mana kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal. Asam urat merupakan senyawa hasil pembuangan yang biasanya disaring oleh ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh.

Jika kadar asam urat melebihi batas, asam urat ini akan menumpuk dan mengkristal, dan saat menumpuk pada sendi dapat menyebabkan nyeri sendi bahkan pembengkakan. Nah bagi Anda yang memiliki riwayat asam urat, ada baiknya untuk mengonsumsi beberapa makanan ini.

Mengutip dari Lybrate, Jumat (18/1/2024) berikut deretan makanan yang efektif untuk menurunkan asam urat. Yuk disimak!

1. Jus buncis

Obat rumahan lain yang efektif untuk asam urat adalah jus buncis. Jus sehat ini bisa dikonsumsi dua kali sehari untuk mengobati asam urat atau asam urat tinggi.

2. Air putih

Air mengeluarkan racun termasuk kelebihan asam urat dari tubuh. Seseorang setidaknya harus minum setidaknya 10-12 gelas air setiap hari.

Asam Urat

3. Apel

Apel adalah sumber yang kaya asam malat yang membantu menetralkan asam urat sehingga memberikan kelegaan bagi penderitanya. Anda harus mengonsumsi satu apel setiap hari setelah makan dalam diet asam urat Anda.

4. Buah beri

Buah beri terutama stroberi, dan blueberry memiliki sifat anti inflamasi yang dapat meredakan nyeri sendi. Jadi, cobalah memasukkannya ke dalam diet asam urat Anda.

5. Makanan kaya akan vitamin C

Makanan kaya vitamin C dan suplemen dalam diet harian Anda untuk mengurangi asam urat dalam tubuh. Ini menghancurkan asam urat dan memaksanya keluar dari tubuh melalui urin. Sumber vitamin C yang baik yang juga merupakan makanan asam urat adalah awal, jambu biji, kiwi, jeruk nipis manis, jeruk, capsicum, lemon,tomat, dan sayuran berdaun hijau.

6. Kacang pinto

Diet kaya akan asam folat dapat membantu menurunkan asam urat secara alami. Makanan kaya asam folat dan asam urat seperti kacang pinto, bunga matahari biji-bijian dan lentil harus dimasukkan dalam diet asam urat Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement