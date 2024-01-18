Eva Celia Ngaku Pernah 7 Tahun Alami Anxiety Disorder, Penyakit Apakah Itu?

PENYANYI cantik Eva Celia ternyata pernah mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan selama tujuh tahun. Anak musisi Indra Lesmana itu mengaku saat menjadi bintang tamu sebuah acara produk minyak aromaterapi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis 18 Januari 2024.

"Saya pernah mengalami anxiety disorder tujuh sampai delapan tahun. Untungnya saya menemukan mekanis dan alat yang bisa membuat saya lepas dari itu," ujar Eva Celia.

Penyanyi kelahiran 21 September 1992 itu sayangnya enggan untuk mengungkap apa faktor yang membuat dia bisa mengalami kondisi tersebut.

"Ada banyak hal sih cuma saya enggak mungkin curhat di sini," ujarnya.

Yang pasti dia tidak membantah jika dirinya hingga kini memang masih sering mengalami rasa cemas yang berlebihan. Perasaan itu biasa dia rasakan terutama saat bekerja. Misalnya saja kesulitan menemukan inspirasi untuk membuat lagu. Apalagi jika terus-terusan dikejar deadline.

"Selain itu saya sering mengalami stage fright (demam panggung. Sebelum hari H manggung biasanya saya pasti sudah stres banget," ujarnya.

Untungnya Eva Celia sudah menemukan cara untuk mengelola masalah tersebut. Dia yakin cara yang dia lakukan tidak berbeda jauh dengan cara orang-orang yang mengalami masalah sama.

"Berupaya mengatur napas dengan baik, meditasi, dan juga melakukan relaksasi," ujarnya.

Merangkum dari Mayoclinic.org setiap orang pasti memiliki penyakit Anxiety disorders. Penyakit ini berupa rasa kekecewaan seseorang yang selalu muncul didalam pikiran penderitanya. Reaksinya pun bermacam-macam, mulai dari khawatir hingga panik.