Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Manfaat Konsumsi Pepaya bagi Kesehatan, Buah Murah Kaya Khasiat!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |23:00 WIB
8 Manfaat Konsumsi Pepaya bagi Kesehatan, Buah Murah Kaya Khasiat!
Manfaat pepaya bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PEPAYA ternyata tidak hanya enak untuk disantap, melainkan memiliki sederet manfaat bagi kesehatan tubuh. Khasiat buah pepaya sudah dipercaya sejak dulu, yakni untuk menjaga imunitas tubuh hingga kesehatan kulit.

Selain itu, pepaya tergolong murah dari segi harga dibandingkan jenis buah lainnya. Namun, bila melirik manfaat di dalamnya, pepaya bukan buah murahan. Tidak salah bila pepaya dijadikan sebagai salah satu buah yang mendukung kesehatan tubuh.

Lantas, apa saja manfaat pepaya untuk kesehatan? Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Kamis (18/1/2024).

1. Menjaga Kesehatan Pencernaan

Buah pepaya mengandung enzim papain, yang dapat membantu dalam pencernaan protein. Konsumsi pepaya dapat meningkatkan pencernaan dan mengurangi risiko terjadinya gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare. Selain itu, serat yang tinggi dalam buah pepaya juga membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan kamu.

2. Menjaga Kesehatan Kulit

Manfaat pepaya bagi kesehatan

Kandungan vitamin A, C, dan E dalam buah pepaya sangat baik untuk kesehatan kulit. Nutrisi ini membantu menjaga kelembaban kulit, mengembalikan kecerahan, dan memberikan tampilan yang lebih segar. Dengan mengonsumsi buah pepaya atau menggunakan masker pepaya secara teratur, dapat merawat kulit kamu secara alami.

3. Menjaga Kesehatan Tulang

Kandungan vitamin K dalam pepaya membantu menjaga kesehatan tulang. Kurangnya asupan vitamin K dapat dengan mudah menyebabkan patah tulang pada tubuh. Vitamin K penting untuk membantu penyerapan kalsium dan mengurangi ekskresi kalsium, sehingga dapat membuat tulang lebih kuat.

4. Mengurangi Resiko Kanker

Sebuah studi telah menunjukkan bahwa likopen dalam pepaya dapat mengurangi resiko kanker. Kandungan antioksidan dalam pepaya dapat mengurangi radikal bebas penyebab sel kanker tumbuh. Lebih spesifiknya, dari 14 buah dan sayuran yang memiliki sifat antioksidan hanya pepaya yang memiliki aktifitas antikanker. Mengonsumsi pepaya juga efektif dalam mengurangi kerusakan oksidatif

5. Menyehatkan Jantung

Konsumsi pepaya secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jantung. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa buah-buahan yang mengandung likopen dan vitamin C dapat membantu mencegah penyakit jantung. Antioksidan dalam pepaya dapat melindungi jantung dan meningkatkan efek perlindungan kolesterol baik (HDL).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement