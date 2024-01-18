8 Manfaat Konsumsi Pepaya bagi Kesehatan, Buah Murah Kaya Khasiat!

PEPAYA ternyata tidak hanya enak untuk disantap, melainkan memiliki sederet manfaat bagi kesehatan tubuh. Khasiat buah pepaya sudah dipercaya sejak dulu, yakni untuk menjaga imunitas tubuh hingga kesehatan kulit.

Selain itu, pepaya tergolong murah dari segi harga dibandingkan jenis buah lainnya. Namun, bila melirik manfaat di dalamnya, pepaya bukan buah murahan. Tidak salah bila pepaya dijadikan sebagai salah satu buah yang mendukung kesehatan tubuh.

Lantas, apa saja manfaat pepaya untuk kesehatan? Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Kamis (18/1/2024).

1. Menjaga Kesehatan Pencernaan

Buah pepaya mengandung enzim papain, yang dapat membantu dalam pencernaan protein. Konsumsi pepaya dapat meningkatkan pencernaan dan mengurangi risiko terjadinya gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare. Selain itu, serat yang tinggi dalam buah pepaya juga membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan kamu.

Kandungan vitamin A, C, dan E dalam buah pepaya sangat baik untuk kesehatan kulit. Nutrisi ini membantu menjaga kelembaban kulit, mengembalikan kecerahan, dan memberikan tampilan yang lebih segar. Dengan mengonsumsi buah pepaya atau menggunakan masker pepaya secara teratur, dapat merawat kulit kamu secara alami.

3. Menjaga Kesehatan Tulang

Kandungan vitamin K dalam pepaya membantu menjaga kesehatan tulang. Kurangnya asupan vitamin K dapat dengan mudah menyebabkan patah tulang pada tubuh. Vitamin K penting untuk membantu penyerapan kalsium dan mengurangi ekskresi kalsium, sehingga dapat membuat tulang lebih kuat.

4. Mengurangi Resiko Kanker

Sebuah studi telah menunjukkan bahwa likopen dalam pepaya dapat mengurangi resiko kanker. Kandungan antioksidan dalam pepaya dapat mengurangi radikal bebas penyebab sel kanker tumbuh. Lebih spesifiknya, dari 14 buah dan sayuran yang memiliki sifat antioksidan hanya pepaya yang memiliki aktifitas antikanker. Mengonsumsi pepaya juga efektif dalam mengurangi kerusakan oksidatif

5. Menyehatkan Jantung

Konsumsi pepaya secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jantung. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa buah-buahan yang mengandung likopen dan vitamin C dapat membantu mencegah penyakit jantung. Antioksidan dalam pepaya dapat melindungi jantung dan meningkatkan efek perlindungan kolesterol baik (HDL).