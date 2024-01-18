5 Manfaat Berenang di Pagi Hari bagi Kesehatan Tubuh, Bisa Bikin Fokus Bekerja!

KONSISTEN dalam berolahraga sangat penting untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Salah satu olahraga yang baik untuk memulai hari yaitu berenang.

Berenang di pagi hari dapat merelaksasi pikiran sebelum mulai berbagai aktivitas yang padat. Tak perlu berlama-lama, cukup 30 menit hingga satu jam berenang di pagi hari bisa membuat aktivitas Anda menjadi lebih ringan. Bukan cuma itu, berenang di pagi hari juga tidak membuat kulit Anda terbakar matahari yang terik lho, sehingga sangat aman dilakukan.

Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (18/1/2024) berikut lima manfaat berenang di pagi hari, yuk disimak!

1. Membantu fokus

Kebiasaan untuk berenang di pagi hari ternyata dapat membantu anda meningkatkan fokus dalam menjalani hari. Memulai hari dengan aktivitas yang dapat menenangkan pikiran dapat membuat kinerja jauh lebih fokus dan terkendali. Sehingga sangat baik jika Anda sisihkan waktu untuk berenang pagi sebelum beraktivitas penuh

2. Melatih jantung dan paru-paru





Berenang di pagi hari sangat bagus untuk membantu aliran oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, berenang juga dapat meningkatkan aliran darah ke paru-paru dan jantung. Secara tidak langsung berenang membantu melatih kinerja jantung dan paru-paru Anda.

3. Mendapat sinar matahari pagi yang baik

Bagi Anda yang enggan berenang karena takut kulit terbakar sinar matahari yang membuat kulit gosong ataupun belang, sebetulnya Anda bisa pilih waktu berenang di pagi hari. Sinar matahari yang terpancar masih hangat dan belum terik, sehingga tidak akan membakar kulit Anda. Selain itu, sinar matahari pagi juga sebagai vitamin D yang bagus untuk tulang.

4. Memulai hari dengan kondisi yang fit

Biasanya ketika bangun tidur, tubuh terasa lemas dan lesu apalagi setelah di hari sebelumnya penuh beraktivitas. Memulai pagi dengan berenang dapat membantu melemaskan otot-otot tubuh. Sehingga tubuh terasa lebih ringan dan fleksibel ketika aktif berkegiatan di luar ruangan.