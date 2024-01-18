Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Makanan Ini Mampu Tingkatkan Hormon Dopamin, Bisa Bikin Bahagia Lho!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:00 WIB
Makanan yang bisa tingkatkan kebahagiaan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TAHUKAH Anda bahwa makanan bisa berpengaruh pada kebahagiaan seseorang. Sebab, beberapa makanan memiliki kandungan yang bisa meningkatkan kadar dopamin dalam tubuh.

Mengutip dari Cleveland Clinic dopamin adalah sejenis neurotransmitter dan hormon. Dopamin memainkan peran dalam banyak fungsi tubuh yang penting, termasuk gerakan, memori, serta motivasi yang menyenangkan. Tinggi atau rendahnya kadar dopamin dikaitkan dengan beberapa kesehatan mental dan penyakit saraf.

Untuk itu penting sekali menjaga kesehatan mental. Dilansir dari Times of India, Kamis (18/1/2024) berikut tujuh makanan yang dapat meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan.

1. Jamur

Jamur adalah sumber Vitamin D serbaguna dan non-hewani. Keduanya merupakan nutrisi yang dikenal karena kualitas antidepresannya yang potensial. Vitamin D memainkan peran penting dalam mengatur suasana hati dan telah dikaitkan dengan sintesis serotonin, yang dapat berdampak positif pada keadaan emosi Anda. Dari sup hingga tumisan gurih, jamur menawarkan cara yang menyenangkan untuk membangkitkan semangat Anda.

Alpukat

2. Alpukat

Di luar tekstur dan rasanya yang lembut, alpukat penuh dengan nutrisi. Dikemas dengan vitamin B3 dan asam lemak omega-3, alpukat berkontribusi pada produksi serotonin dan telah dikaitkan secara ilmiah dengan peningkatan suasana hati. Tambahkan alpukat ke dalam salad, sandwich, atau sebagai camilan mandiri untuk menambah ledakan kebahagiaan di hari Anda.

3. Tomat ceri

Tomat ceri mengandung likopen, fitonutrien yang terkait dengan sifat meningkatkan suasana hati. Likopen memiliki efek antioksidan dan dapat berkontribusi untuk mengurangi gejala depresi, membuat tomat ceri menjadi tambahan yang penuh warna dan bermanfaat untuk diet Anda. Nikmati mereka dalam salad, pasta, atau sebagai camilan.

Halaman:
1 2
      
