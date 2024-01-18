Tips Sehat dan Hemat ala Siti Atikoh saat Harga Sembako Naik

KUNJUNGAN Siti Atikoh ke Manado, Sulawesi Utara berlangsung lancar. Selama dua hari, istri Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo itu melakukan senunlah kunjungan termasuk ke Pasar Bersehati di kota Manado pada Rabu (17/1/2024)

Dalam kegiatan itu, Atikoh turut berinteraksi dengan para pedagang dan mendengarkan keluhan mereka. Ia juga melakukan survey terkait harga sembako yang tengah naik.

Seiring dengan momen naiknya harga sembako saat ini, Atikoh pun mengungkap beberapa tips untuk emak-emak agar bisa menyiasati situasi tersebut.

Ia mengatakan, salah satu siasatnya ialah mengganti menu karbohidrat dari beras menjadi umbi-umbian lantaran harganya yang lebih terjangkau.

“Indonesia kan makanan pokok ada yang dari beras dan umbi-umbian serta sumber karbohidrat lain termasuk kalau di Manado ini salah satunya jagung,” ucap Atikoh.