Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Sehat dan Hemat ala Siti Atikoh saat Harga Sembako Naik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |07:07 WIB
Tips Sehat dan Hemat ala Siti Atikoh saat Harga Sembako Naik
Tips sehat dan hemat ala Siti Atikoh, (Foto: Tim Siti Atikoh)
A
A
A

KUNJUNGAN Siti Atikoh ke Manado, Sulawesi Utara berlangsung lancar. Selama dua hari, istri Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo itu melakukan senunlah kunjungan termasuk ke Pasar Bersehati di kota Manado pada Rabu (17/1/2024)

Dalam kegiatan itu, Atikoh turut berinteraksi dengan para pedagang dan mendengarkan keluhan mereka. Ia juga melakukan survey terkait harga sembako yang tengah naik.

Seiring dengan momen naiknya harga sembako saat ini, Atikoh pun mengungkap beberapa tips untuk emak-emak agar bisa menyiasati situasi tersebut.

 BACA JUGA:

Ia mengatakan, salah satu siasatnya ialah mengganti menu karbohidrat dari beras menjadi umbi-umbian lantaran harganya yang lebih terjangkau.

 BACA JUGA:

“Indonesia kan makanan pokok ada yang dari beras dan umbi-umbian serta sumber karbohidrat lain termasuk kalau di Manado ini salah satunya jagung,” ucap Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement