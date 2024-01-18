Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Metabolisme Tubuh Seseorang Berbeda Satu Sama Lain? Ini Penyebabnya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |04:00 WIB
Mengapa Metabolisme Tubuh Seseorang Berbeda Satu Sama Lain? Ini Penyebabnya
Mengapa metabolisme tubuh setiap orang berbeda? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENALI metabolisme yang dimiliki tubuh sangat penting untuk dilakukan. Hal itu karena metabolisme dapat menjadi faktor penentu seseorang memiliki berat badan berlebih atau tidak.

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Tirta Mandira Hudhi mengatakan pada seseorang dengan metabolisme lambat itu karena adanya sirkadian ritme pada manusia.

“Contohnya, seorang dr Tirta bangun jam enam lalu bekerja dengan kawan-kawan lalu karena kegiatannya banyak maka dia butuh kalori kan, bahan bakar banyak. Jadi ketika dia banyak kegiatan, lalu makanan masuk cepat banget metabolismenya karena tubuh sudah terbiasa,” kata dr Tirta, dikutip dalam akun YouTubenya Tirta PengPengPeng, Kamis (18/1/2024).

Metabolisme Tubuh

Hal yang sama juga terjadi pada seseorang dengan hipertiroid. Menurutnya, orang yang memiliki hipertiroid akan memiliki metabolisme lebih cepat. Biasanya gejala yang ditimbulkan berupa mata cekung, Buang Air besar (BAB) cair atau mencret, susah gemuk, dan selalu terlihat kurus.

Lantas apa yang menjadi penyebab terjadinya metabolisme lambat?

Hal itu bisa dipicu karena sejak awal seseorang sudah dibiasakan malas bergerak dan tidak banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga tubuhnya beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Akhirnya kondisi itulah yang membuat makanan ditampung dalam lambung dan usus halus menjadi lambat, sehingga pankreas yang justru bekerja paling banyak.

“Insulinnya keluar terus jadinya perlemakkan hati dan pankreasnya juga akan insulinnya teresistensi. Maka pada orang dengan metabolisme lambat, makan sedikit jadi gemuk karena dari awal dia mageran,” ucap dr Tirta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement