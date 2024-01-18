Mengapa Metabolisme Tubuh Seseorang Berbeda Satu Sama Lain? Ini Penyebabnya

MENGENALI metabolisme yang dimiliki tubuh sangat penting untuk dilakukan. Hal itu karena metabolisme dapat menjadi faktor penentu seseorang memiliki berat badan berlebih atau tidak.

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Tirta Mandira Hudhi mengatakan pada seseorang dengan metabolisme lambat itu karena adanya sirkadian ritme pada manusia.

“Contohnya, seorang dr Tirta bangun jam enam lalu bekerja dengan kawan-kawan lalu karena kegiatannya banyak maka dia butuh kalori kan, bahan bakar banyak. Jadi ketika dia banyak kegiatan, lalu makanan masuk cepat banget metabolismenya karena tubuh sudah terbiasa,” kata dr Tirta, dikutip dalam akun YouTubenya Tirta PengPengPeng, Kamis (18/1/2024).

Hal yang sama juga terjadi pada seseorang dengan hipertiroid. Menurutnya, orang yang memiliki hipertiroid akan memiliki metabolisme lebih cepat. Biasanya gejala yang ditimbulkan berupa mata cekung, Buang Air besar (BAB) cair atau mencret, susah gemuk, dan selalu terlihat kurus.

Lantas apa yang menjadi penyebab terjadinya metabolisme lambat?

Hal itu bisa dipicu karena sejak awal seseorang sudah dibiasakan malas bergerak dan tidak banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga tubuhnya beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Akhirnya kondisi itulah yang membuat makanan ditampung dalam lambung dan usus halus menjadi lambat, sehingga pankreas yang justru bekerja paling banyak.

“Insulinnya keluar terus jadinya perlemakkan hati dan pankreasnya juga akan insulinnya teresistensi. Maka pada orang dengan metabolisme lambat, makan sedikit jadi gemuk karena dari awal dia mageran,” ucap dr Tirta.