HOME WOMEN HEALTH

Prevalensi Stunting di Indonesia Masih Tinggi, Generasi Bangsa Terancam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |19:48 WIB
STUNTING merupakan masalah global yang serius. Saat ini ada lebih dari 160 juta anak usia balita di seluruh dunia yang mengalami stunting.

Masalah stunting juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), walaupun berhasil turun sekitar 2,8 persen dibandingkan tahun 2021, prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2022 masih berada di angka 21,6 persen.

Angka ini masih dinilai tinggi, mengingat WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen. Prevalensi stunting merupakan masalah besar karena menjadi ancaman terhadap kesejahteraan dan ketahanan nasional jangka panjang.

Hal ini juga turut menjadi perhatian sekretaris Jenderal DPP Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI dapil Jawa Barat 5, Eva Mutia. Menurutnya, stunting bisa menjadi ‘momok’ bagi anak-anak di Indonesia, padahal mereka adalah generasi penerus bangsa.

“Miris ya Eh angka stunting itu kalau saya lihat datanya itu sekitar 21% yakurang lebih. Nah mungkin target pemerintah saat ini akan mengurangi jadi 14%, jadi angka itu menurut saya sangat tinggi ya,” ujar Eva, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo, Kamis, (18/1/2024).

“Nah sedangkan balita itu adalah penyambung untuk masa depan kita ke depan. Kalau misalnya kita tidak menjaga tingkat stunting kita di level bawah, ya berarti kan masa depan kita ke depannya terganggu,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
