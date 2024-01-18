Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pakar Sebut Tingkat Stres Gen Z Semakin Parah sejak Covid-19

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:00 WIB
Pakar Sebut Tingkat Stres Gen Z Semakin Parah sejak Covid-19
Gen Z cenderung lebih rentan stres. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TINGKAT stres yang dialami Gen Z ternyata semakin parah sejak Covid-19 terjadi pada 2020. Isolasi dan karantina yang diberlakukan oleh pemerintah, untuk menekan penyebaran Covid-19, justru membuat Gen Z sangat mudah stress serta khawatir berlebihan.

Hal itu diungkap oleh Psikolog dr Indah Sundari S.Psi M.Psi, saat menghadiri sebuah acara di kawasan Jakarta Selatan, Kamis 18 Januari 2024. Indah Sundari mengatakan Gen Z sangat mudah menerima informasi dari segala arah berkat teknologi dan digitalisasi.

Masalahnya mereka justru tidak mampu mengolah dan mengendalikan informasi tersebut dengan baik. Isolasi dan karantina yang diberlakukan saat Covid-19 justru membuat mereka jadi semakin sering berkutat dengan perangkat teknologi yang memberikan informasi.

"Informasi terlalu banyak dan tidak selesai diolah dan langsung kepenuhan sendiri. Makanya jadi stres," tuturnya.

Gen Z stres

Indah Sundari melanjutkan saat ini memang cukup banyak penyebab stres yang terjadi pada Gen Z. Hanya saja beberapa di antaranya seperti digitalisasi justru dia nilai paling mengkhawatirkan. Digitalisasi justru membuat Gen Z mudah untuk melakukan media sosial scrolling.

Dari situ mereka justru kerap melakukan perbandingan apa yang dilihat di media sosial dengan yang mereka rasakan sendiri.

"Perbandingan-perbandingan ini yang bisa bikin mereka rentan kondisi stres," jelasnya.

