7 Makanan Meningkatkan Hormon Dopamin, Bantu Bikin Bahagia

MAKANAN nyatanya bukan hanya membuat perut menjadi kenyang dan tubuh berenergi. Makanan ternyata bisa berpengaruh pada perasaan, salah satunya rasa bahagia.

Pasalnya, ternyata ada beberapa kandungan makanan yang bisa meningkatkan dopamin dalam tubuh yang mana dopamine ini berhubungan erat dengan perasaan bahagia yang kita rasakan.

Mengutip Cleveland Clinic, dopamin sendiri adalah sejenis neurotransmitter dan hormon. Dopamin memainkan peran dalam banyak fungsi tubuh yang penting, termasuk gerakan, memori, serta motivasi yang menyenangkan. Tinggi atau rendahnya kadar dopamin dikaitkan dengan beberapa kesehatan mental dan penyakit saraf.

Dilansir dari Times of India, Kamis (18/1/2024) berikut ini ada tujuh makanan yang dapat meningkatkan hormon dopamin untuk perasaan bahagia.

1. Jamur: Sumber Vitamin D serbaguna dan non-hewani. Keduanya merupakan nutrisi yang dikenal karena kualitas antidepresannya yang potensial. Vitamin D memainkan peran penting dalam mengatur suasana hati dan dikaitakn dengan sintesis serotonin, yang dapat berdampak positif pada keadaan emosi.

(Foto: Freepik)

2. Alpukat: Penuh dengan nutrisi, dikemas dengan vitamin B3 dan asam lemak omega-3, alpukat berkontribusi pada produksi serotonin dan dihubungan secara ilmiah dengan peningkatan suasana hati atau mood baik.