Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Makanan Meningkatkan Hormon Dopamin, Bantu Bikin Bahagia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |23:30 WIB
7 Makanan Meningkatkan Hormon Dopamin, Bantu Bikin Bahagia
Makanan bikin bahagia, (Foto: BalazhMirsabey/Freepik)
A
A
A

MAKANAN nyatanya bukan hanya membuat perut menjadi kenyang dan tubuh berenergi. Makanan ternyata bisa berpengaruh pada perasaan, salah satunya rasa bahagia.

Pasalnya, ternyata ada beberapa kandungan makanan yang bisa meningkatkan dopamin dalam tubuh yang mana dopamine ini berhubungan erat dengan perasaan bahagia yang kita rasakan.

Mengutip Cleveland Clinic, dopamin sendiri adalah sejenis neurotransmitter dan hormon. Dopamin memainkan peran dalam banyak fungsi tubuh yang penting, termasuk gerakan, memori, serta motivasi yang menyenangkan. Tinggi atau rendahnya kadar dopamin dikaitkan dengan beberapa kesehatan mental dan penyakit saraf.

Dilansir dari Times of India, Kamis (18/1/2024) berikut ini ada tujuh makanan yang dapat meningkatkan hormon dopamin untuk perasaan bahagia.

 BACA JUGA:

1. Jamur: Sumber Vitamin D serbaguna dan non-hewani. Keduanya merupakan nutrisi yang dikenal karena kualitas antidepresannya yang potensial. Vitamin D memainkan peran penting dalam mengatur suasana hati dan dikaitakn dengan sintesis serotonin, yang dapat berdampak positif pada keadaan emosi.

(Foto: Freepik) 

2. Alpukat: Penuh dengan nutrisi, dikemas dengan vitamin B3 dan asam lemak omega-3, alpukat berkontribusi pada produksi serotonin dan dihubungan secara ilmiah dengan peningkatan suasana hati atau mood baik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/298/3007725/6-makanan-ini-tak-boleh-dihangatkan-kembali-kecuali-kalau-kamu-mau-keracunan-xGn2457pSN.jpg
6 Makanan Ini Tak Boleh Dihangatkan Kembali, Kecuali kalau Kamu Mau Keracunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/298/2960509/waspada-7-makanan-dan-minuman-berbahaya-untuk-organ-hati-WQg81exiQW.jpg
Waspada! 7 Makanan dan Minuman Berbahaya untuk Organ Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/298/2960410/7-makanan-yang-ampuh-tingkatkan-stamina-cocok-untuk-atlet-timnas-CGIWEbBULc.jpg
7 Makanan yang Ampuh Tingkatkan Stamina, Cocok untuk Atlet Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/28/298/2805338/bpom-jaga-ketat-keamanan-makanan-kepala-negara-di-ktt-asean-ZnIgDQ8hzk.JPG
BPOM Jaga Ketat Keamanan Makanan Kepala Negara di KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/12/298/2779626/tips-kenalkan-makanan-baru-ke-anak-dokter-gak-boleh-cepat-nyerah-SVAcUmwZmN.jpg
Tips Kenalkan Makanan Baru ke Anak, Dokter: Gak Boleh Cepat Nyerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/01/298/2773225/9-makanan-ini-ternyata-bisa-tingkatkan-kesuburan-suami-dan-istri-salah-satunya-tiram-uiZTqdBymF.jpeg
9 Makanan Ini Ternyata Bisa Tingkatkan Kesuburan Suami dan Istri, Salah Satunya Tiram!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement