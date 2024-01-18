Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Louis Vuitton Buka Paris Fashion Week dengan Tampilan Ala Koboi

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |18:05 WIB
Louis Vuitton Buka Paris Fashion Week dengan Tampilan Ala Koboi
Louis Vuitton. (Foto: Reuters)
A
A
A

JENAMA mode Louis Vuitton (LV) membuka Paris Fashion Week Fall/Winter 2024/2025 atau Paris Fashion Week Menswear Fall/Winter 2024-2025 dengan koleksi pakaian pria. Tampilan ini pun terinspirasi dari budaya koboi Amerika Barat.

Musisi dan direktur kreatif Louis Vuitton Pharrell Williams membuka peragaan busana LV di Paris Fashion Week dengan mengenakan topi koboi putih. Seperti dilansir dari Reuters, jenama ini membuka penampilan dengan menabuh genderang ala Indian di awal pertunjukan.

Usai mendapat aba-aba, para model berjalan di atas catwalk dengan mengenakan sepatu bot koboi, jeans, topi koboi bertepi lebar, dan kemeja sutra turtleneck ala koboi. Kancing biru kehijauan menghiasi kemeja dan logo Louis Vuitton tersemat di jaket berpayet.

"Gaya Louis Vuitton telah berkembang melalui tradisi pakaian Amerika Barat," demikian bunyi pengumuman yang ada di layar.

Tas tangan yang ditampilkan Louis Vuitton di runway dirancang bersama seniman dari dua suku Indian, Dakota dan Lakota, sedangkan sepatunya dikembangkan bersama Timberland.

Peragaan busana Paris Fashion Week merupakan acara ketiga sejak Pharrell Williams menjadi direktur kreatif koleksi pakaian pria Louis Vuitton. Debut Williams sebagai direktur kreatif dimulai Juni lalu di Pont Neuf, Paris, ketika ia menjadi pembawa acara pesta jalanan tempat ia dan Jay-Z tampil.

Penampilan kedua Williams sebagai direktur kreatif terjadi November lalu di Hong Kong dengan koleksi pakaian bahari dan motif Hawaii.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/194/3072206/willem_dafoe-R2kP_large.jpg
Tampil untuk Brand Fashion Wanita Miu Miu, Willem Dafoe Menggebrak di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3070911/wonyoung_ive-YPW2_large.jpg
Wonyoung IVE Tampil Klasik di Paris Fashion Week dengan Dress Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/194/3069730/valentino-LxV8_large.jpg
Valentino Tampilkan Koleksi Penuh Warna di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/194/3067825/saint_laurent-tdwe_large.jpg
Saint Laurent Hadirkan Koleksi Bold di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/194/3026688/katy_perry-a42h_large.jpg
Katy Perry ke Paris Fashion Week Pakai Gaun 152 Meter, Netizen: Sepanjang Anyer-Panarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/194/2979889/potret-flawless-ten-nct-untuk-ysl-di-paris-fashion-week-ohF2fZF6GT.jpg
Potret Flawless TEN NCT untuk YSL di Paris Fashion Week
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement