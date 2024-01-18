Louis Vuitton Buka Paris Fashion Week dengan Tampilan Ala Koboi

JENAMA mode Louis Vuitton (LV) membuka Paris Fashion Week Fall/Winter 2024/2025 atau Paris Fashion Week Menswear Fall/Winter 2024-2025 dengan koleksi pakaian pria. Tampilan ini pun terinspirasi dari budaya koboi Amerika Barat.

Musisi dan direktur kreatif Louis Vuitton Pharrell Williams membuka peragaan busana LV di Paris Fashion Week dengan mengenakan topi koboi putih. Seperti dilansir dari Reuters, jenama ini membuka penampilan dengan menabuh genderang ala Indian di awal pertunjukan.

Usai mendapat aba-aba, para model berjalan di atas catwalk dengan mengenakan sepatu bot koboi, jeans, topi koboi bertepi lebar, dan kemeja sutra turtleneck ala koboi. Kancing biru kehijauan menghiasi kemeja dan logo Louis Vuitton tersemat di jaket berpayet.

"Gaya Louis Vuitton telah berkembang melalui tradisi pakaian Amerika Barat," demikian bunyi pengumuman yang ada di layar.

Tas tangan yang ditampilkan Louis Vuitton di runway dirancang bersama seniman dari dua suku Indian, Dakota dan Lakota, sedangkan sepatunya dikembangkan bersama Timberland.

Peragaan busana Paris Fashion Week merupakan acara ketiga sejak Pharrell Williams menjadi direktur kreatif koleksi pakaian pria Louis Vuitton. Debut Williams sebagai direktur kreatif dimulai Juni lalu di Pont Neuf, Paris, ketika ia menjadi pembawa acara pesta jalanan tempat ia dan Jay-Z tampil.

Penampilan kedua Williams sebagai direktur kreatif terjadi November lalu di Hong Kong dengan koleksi pakaian bahari dan motif Hawaii.

(Martin Bagya Kertiyasa)