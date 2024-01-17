Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Murid Curhat ke Guru, Isinya: Bapak Saya Lebih Peduli ke Pacarnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |07:08 WIB
Viral Momen Murid Curhat ke Guru, Isinya: Bapak Saya Lebih Peduli ke Pacarnya
Viral Murid Curhat ke Guru. (Foto: TikTok)
A
A
A

TUGAS seorang guru bukan hanya memberikan pelajaran pada murid-muridnya, tapi juga menjadi pengayom para murid. Tidak heran, banyak anak-anak yang memilih untuk curhat pada guru yang mereka percayai.

Salah satunya seperti yang terjadi pada guru SMP di salah satu sekolah. Hal itu bermula saat guru tersebut berinisiatif meminta para muridnya untuk menceritakan latar belakang diri mereka masing-masing dengan menuliskannya di buku.

Usai para muridnya mengumpulkan tugas tersebut, sang guru lantas membacanya satu persatu. Namun, guru tersebut mendadak hening saat ia membaca tulisan dari salah satu muridnya.

Viral Murid Curhat ke Guru

Momen itu tampak diabadikan dalam sebuah konten yang pertama kali diunggah di akun TikTok @khatamiiiiii. Dalam video yang kini viral tersebut, terlihat jelas seluruh cerita yang ditulis murid tersebut dalam 1 halaman penuh.

Sang murid tampak terang-terangan mengungkapkan latar belakang dirinya yang berasal dari keluarga berantakan. Ia menyebut bahwa sang ibu telah meninggalkannya dengan sang ayah sejak ia masih kecil. Alih-alih dirawat dan mendapatkan kasih sayang dari sang ayah, ia justru ditelantarkan.

Viral Murid Curhat ke Guru

Bahkan, karena sikap sang ayah yang begitu acuh dan mementingkan pacar-pacarnya, murid tersebut sampai merasa bahwa ia bukanlah anak dari sang ayah dan ibunya.

“Saya ngerasa apa saya bukan anaknya. Saya sering tanya ke diri saya,” tulis murid tersebut.

“Saya suruh urus diri sendiri. Jangan nyusahin Bapa. Padahal kan saya masih SMP. Terimakasih kaka udah nyaranin kaya gini. Saya sedikit lega mengeluarkan keluh kesah saya,” tutupnya.

