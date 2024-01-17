Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Membersihkan Kloset, Bersih dan Bebas Bau Mengganggu Hidung

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |21:30 WIB
5 Tips Membersihkan Kloset, Bersih dan Bebas Bau Mengganggu Hidung
Tips membersihkan kloset, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

RUTIN membersihkan kloset merupakan salah satu pekerjaan rumah yang penting dilakukan, selain tujuannya agar selalu bersih dan wangi tapi juga agar kloset nyaman digunakan dan tidak menimbulkan penyakit bagi para penghuni rumah.

Tahukah Anda, bahwa dudukan toilet adalah tempat ideal untuk berkembangnya bakteri dan kuman, bisa saja kita suatu hari mungkin juga menemukan bakteri berbahaya seperti jamur di toilet.

Perlu diketahui bahwa bakteri ini dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti infeksi jamur dan ruam kulit. Inilah alasan mengapa sangat penting untuk membersihkan kloset dari dalam dan luar.

Idealnya, disarankan untuk membersihkan kloset secara menyeluruh seminggu sekali . Namun bisa juga disesuaikan pada jumlah orang yang menggunakan kamar mandi dan seberapa kotor kamar mandi tersebut.

Berikut beberapa tips membersihkan kloset agar bersih dan wangi bebas bau menganggu hidung, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (17/1/2024)

 BACA JUGA:

1. Pakai desinfektan: Pertama-tama, kurangi ketinggian air mangkuk toilet. Pastikan untuk mengoleskan disinfektan di sekitar tepi mangkuk toilet. Kemudian, tunggu sampai mengalir ke sisi mangkuk. Manfaat desinfektan ini, tidak hanya akan membunuh semua kuman, tetapi juga akan menghilangkan bau yang tidak sedap.

 BACA JUGA:

2. Gosok dan bilas: Ambil sikat dan gunakan untuk menggosok kloset. Cara ini mampu menghilangkan semua kotoran. Kemudian, bilas desinfektan dengan menyiram toilet, setelah itu, jangan lupa untuk membersihkan sikat yang habis dipakai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147213/bersihkan_rumah-1TKm_large.jpg
5 Trik Bersihkan Rumah di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/612/3132189/5_tips_membersihkan_rumah_di_akhir_pekan-WCOi_large.jpg
5 Tips Membersihkan Rumah di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954690/5-tips-jaga-rumah-dari-ancaman-jamur-di-musim-hujan-SnrHl3lLyZ.jpg
5 Tips Jaga Rumah dari Ancaman Jamur di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/612/2948062/5-tips-membersihkan-rumah-awali-2024-dengan-lebih-rapi-1jCNq7qQ8c.jpg
5 Tips Membersihkan Rumah, Awali 2024 dengan Lebih Rapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/612/2922222/ramai-kasus-kutu-busuk-di-korea-selatan-hingga-singapura-ini-cara-mencegah-kutu-busuk-ada-di-rumah-egu4gTScEy.jpg
Ramai Kasus Kutu Busuk di Korea Selatan hingga Singapura, Ini Cara Mencegah Kutu Busuk Ada di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873420/3-tips-mudah-jaga-kebersihan-lantai-rumah-ketika-punya-anak-balita-Ar6gJA3rN6.jpg
3 Tips Mudah Jaga Kebersihan Lantai Rumah ketika Punya Anak Balita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement