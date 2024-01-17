5 Tips Membersihkan Kloset, Bersih dan Bebas Bau Mengganggu Hidung

RUTIN membersihkan kloset merupakan salah satu pekerjaan rumah yang penting dilakukan, selain tujuannya agar selalu bersih dan wangi tapi juga agar kloset nyaman digunakan dan tidak menimbulkan penyakit bagi para penghuni rumah.

Tahukah Anda, bahwa dudukan toilet adalah tempat ideal untuk berkembangnya bakteri dan kuman, bisa saja kita suatu hari mungkin juga menemukan bakteri berbahaya seperti jamur di toilet.

Perlu diketahui bahwa bakteri ini dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti infeksi jamur dan ruam kulit. Inilah alasan mengapa sangat penting untuk membersihkan kloset dari dalam dan luar.

Idealnya, disarankan untuk membersihkan kloset secara menyeluruh seminggu sekali . Namun bisa juga disesuaikan pada jumlah orang yang menggunakan kamar mandi dan seberapa kotor kamar mandi tersebut.

Berikut beberapa tips membersihkan kloset agar bersih dan wangi bebas bau menganggu hidung, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (17/1/2024)

1. Pakai desinfektan: Pertama-tama, kurangi ketinggian air mangkuk toilet. Pastikan untuk mengoleskan disinfektan di sekitar tepi mangkuk toilet. Kemudian, tunggu sampai mengalir ke sisi mangkuk. Manfaat desinfektan ini, tidak hanya akan membunuh semua kuman, tetapi juga akan menghilangkan bau yang tidak sedap.

2. Gosok dan bilas: Ambil sikat dan gunakan untuk menggosok kloset. Cara ini mampu menghilangkan semua kotoran. Kemudian, bilas desinfektan dengan menyiram toilet, setelah itu, jangan lupa untuk membersihkan sikat yang habis dipakai.