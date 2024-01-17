Unboxing Souvenir Pernikahan Pangeran Mateen dan Anisha, Ternyata Dapat Piring Cantik!

RANGKAIAN pesta pernikahan Pangeran Abdul Mateen dan Anisha Rosnah telah selesai diselenggarakan selama 10 hari dengan berbagai upacara adat istiadat Brunei Darussalam.

Pesta pernikahan tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh-tokoh penting dunia. Bahkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto juga turut hadir dalam resepsi pernikahan putra keempat sekaligus anak kesepuluh Sultan Hassanal Bolkiah.

Dalam unggahan akun TikTok @gandisulis, Gandi Sulistiyanto mengunggah sebuah video yang memperlihatkan souvenir pernikahan Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah. Souvenir yang diberikan kepada tamu juga cukup banyak dan sangat indah dengan bernuansa keemasan.

Gandi Sulistiyanto memperlihatkan paper bag besar berwarna putih dengan bertuliskan huruf M dan A. Terdapat sebuah buku berwarna kuning yang cukup besar. Di depan buku tersebut terselipkan foto Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah.

Ternyata buku tersebut berisikan tentang rangkaian acara adat yang dilalui kedua pengantin. Selain itu, foto satu persatu kerabat kerajaan yang hadir dalam acara pernikahan tersebut juga ada di dalam buku tersebut.

Selain itu, ada pula undangan yang besar dengan hiasan pinggir warna emas yang metalik. Uniknya, dalam souvenir pernikahan tersebut juga ada buku perjalanan hidup Pangeran Mateen, dari kecil hingga menikah. Buku tersebut memiliki sampul foto Pangeran Mateen dan Anisha Rosnah.

“Kemudian ini ada buku tentang perjalanan kehidupan Pangeran Mateen dari kecil sampai dia dewasa. Sampai mendapatkan jodoh ada di dalam buku ini,” jelas Gandi Sulistiyanto dalam video tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (17/1/2024).