100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Rajab

BERIKUT 100 nama bayi perempuan yang lahir di Bulan Rajab sebagai rekomendasi. Bulan Rajab terletak di antara Jumadil Akhir, dan bulan Sya'ban.

Bulan Rajab pun menjadi salah satu bulan suci selain Dzulqo'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, berikut beberapa nama bayi perempuan bagi mereka yang lahir di Bulan Rajab, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Aaima, punya arti pemimpin

2. Aaira, punya arti wanita bangsawan

3. Aamna, punya arti damai

4. Aatifa, punya arti kasih sayang

5. Afaf, punya arti kemurnian

6. Aiza, punya arti mulia, terhormat

7. Aleema, punya arti dipelajari

8. Alina, punya arti cantik

9. Alishbah, punya arti manis

10. Amira, punya arti putri

11. Anabia, punya arti berpaling kepada Allah.

12. Anabia, punya arti gerbang surga

13. Aqsha, punya arti cerdas

14. Areesha, punya arti singgasana hidup

15. Arfa, punya arti yang perkasa

16. Arshia, punya arti tahta

17. Ayat berarti tanda

18. Ayesha, punya arti hidup bahagia

19. Bushra, punya arti kabar gembira

20. Fabeha, punya arti beruntung

21. Fatima, punya arti suci

22. Humaira, punya arti kemerah-merahan

23. Inaya, punya arti bantuan, perhatian, perlindungan

24. Maheen, punya arti terhebat

25. Mahnoor, punya arti cahaya bulan

26. Maira, punya arti menguntungkan

27. Manahil, punya arti mata air segar

28. Maryam, punya arti bunda Nabi Isa

29. Mehwish, punya arti cantik

30. Minha, punya arti berkah dari Allah

31. Muntaha, punya arti status tinggi

32. Neha, punya arti cinta, kasih sayang

33. Nida, punya arti suara

34. Nisha, punya arti malam

35. Rabiah, punya arti awan

36. Rawdah, punya arti taman

37. Raafiah, punya arti tinggi, mulia, kaya

38. Rada yang artinya wanita muda yang cantik

39. Romeesa, punya arti keindahan surga

40. Raabia, punya arti keempat

41. Rabab, punya arti awan putih

42. Rabeel, punya arti pemberani

43. Rabia, punya arti keempat

44. Radiah, punya arti puas

45. Rafia, punya arti ketinggian

46. Ragni, punya arti dewi cantik

47. Raha, punya arti bebas

48. Rahat, punya arti istirahat

49. Rahila, punya arti yang bepergian

50. Rahma, punya arti rahmat, kasih sayang