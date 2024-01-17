BERIKUT 100 nama bayi perempuan yang lahir di Bulan Rajab sebagai rekomendasi. Bulan Rajab terletak di antara Jumadil Akhir, dan bulan Sya'ban.
Bulan Rajab pun menjadi salah satu bulan suci selain Dzulqo'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, berikut beberapa nama bayi perempuan bagi mereka yang lahir di Bulan Rajab, seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Aaima, punya arti pemimpin
2. Aaira, punya arti wanita bangsawan
3. Aamna, punya arti damai
4. Aatifa, punya arti kasih sayang
5. Afaf, punya arti kemurnian
6. Aiza, punya arti mulia, terhormat
7. Aleema, punya arti dipelajari
8. Alina, punya arti cantik
9. Alishbah, punya arti manis
10. Amira, punya arti putri
11. Anabia, punya arti berpaling kepada Allah.
12. Anabia, punya arti gerbang surga
13. Aqsha, punya arti cerdas
14. Areesha, punya arti singgasana hidup
15. Arfa, punya arti yang perkasa
16. Arshia, punya arti tahta
17. Ayat berarti tanda
18. Ayesha, punya arti hidup bahagia
19. Bushra, punya arti kabar gembira
20. Fabeha, punya arti beruntung
21. Fatima, punya arti suci
22. Humaira, punya arti kemerah-merahan
23. Inaya, punya arti bantuan, perhatian, perlindungan
24. Maheen, punya arti terhebat
25. Mahnoor, punya arti cahaya bulan
26. Maira, punya arti menguntungkan
27. Manahil, punya arti mata air segar
28. Maryam, punya arti bunda Nabi Isa
29. Mehwish, punya arti cantik
30. Minha, punya arti berkah dari Allah
31. Muntaha, punya arti status tinggi
32. Neha, punya arti cinta, kasih sayang
33. Nida, punya arti suara
34. Nisha, punya arti malam
35. Rabiah, punya arti awan
36. Rawdah, punya arti taman
37. Raafiah, punya arti tinggi, mulia, kaya
38. Rada yang artinya wanita muda yang cantik
39. Romeesa, punya arti keindahan surga
40. Raabia, punya arti keempat
41. Rabab, punya arti awan putih
42. Rabeel, punya arti pemberani
43. Rabia, punya arti keempat
44. Radiah, punya arti puas
45. Rafia, punya arti ketinggian
46. Ragni, punya arti dewi cantik
47. Raha, punya arti bebas
48. Rahat, punya arti istirahat
49. Rahila, punya arti yang bepergian
50. Rahma, punya arti rahmat, kasih sayang