HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pacar Elkan Baggott, Katie Marsden si Bule Cantik asal Inggris

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:01 WIB
5 Potret Pacar Elkan Baggott, Katie Marsden si Bule Cantik asal Inggris
Katie Marsden dan Elkan Baggott. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Katie Marsden pacar Elkan Baggott memang seperti misteri bagi para netizen. Pasalnya, perempuan tersebut memilih untuk menutup akun Instagramnya, dan hanya muncul sesekali di akun Instagram milik Elkan Baggott.

Katie Marsden memang kerap hadir dalam foto yang diunggah Elkan Baggot, mulai dari saat sang kekasih ulang tahun hingga terakhir merayakan natal bersama. Elkan sendiri, merupakan bek tengah Timnas Indonesia yang memang Warga Negara Indonesia (WNI) sejak lahir.

Elkan Baggott bukanlah pemain naturalisasi meskipun memiliki darah blasteran, Inggris dan Indonesia. Pasalnya, sang ibu memiliki kewarganegaraan Indonesia, Elkan Baggott secara otomatis pun memilih kewarganegaraan Indonesia, sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 6.

Tentu saja, kabar tentang Elkan Baggott kerap membuat netizen tertarik, dan pada ujungnya melibatkan Katie Marsden. Nah, berikut beberapa potret cantik dan kebersamaannya dengan Elkan Baggott.

Baju transparan

Katie Marsden

Marsden terlihat menggunakan baju transparan abu-abu dengan tali sebagai ikat pinggangnya. Baju tersebut memang seperti baju mandi, tapi dengan bahan yang transparan membuat dalaman hitam yang dia gunakan nampak menerawang.

Makan Malam

Katie Marsden

Kali ini, Marsden telihat tengah makan malam bersama Elkan. Dia memilih menggunakan dress putih dengan motif bunga. Dia nampak tersenyum manis menampilkan gigi putihnya, dengan makeup natural yang membuatnya semakin cantik.

Hitam Kompakan

Katie Marsden

Kali ini dia terlihat menggunakan dress hitam yang matching dengan jaket hitam Elkan. Dress tersebut memiliki belahan dada rendah, dengan ancing di bagian depannya. Seperti biasa, Marsden memilih untuk menggerai rambutnya dengan makeup natural.

Halaman:
1 2
      
