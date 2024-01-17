Inilah Penyebab Hari Raya Imlek Selalu Identik dengan Hujan

INILAH Penyebab Hari Raya Imlek Selalu Identik dengan Hujan, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Mengingat memang tak bisa dipungkiri, imej hari sering hujan mendekati perayaan Imlek sudah begitu melekat di benak sebagian besar masyarakat.

Tahun baru Imlek sendiri merupakan salah satu perayaan terpenting bagi masyarakat etnis Tionghoa. Imlek sendiri selalu jatuh pada tanggal satu bulan pertama di awal tahun. Pada saat perayaan Imlek, banyak sekali beberapa ciri khas tradisi di dalamnya, seperti barongsai, sampai memakai baju serba merah karena dipercaya sebagai warna keberuntungan di China.

(Inilah Penyebab Hari Raya Imlek Selalu Identik dengan Hujan, Foto: Dok Istimewa)

Selain itu perayaan tahun baru Imlek juga identik dengan turunnya hujan. Ternyata tidak hanya sekedar mitos atau kepercayaan masyarakat Tionghoa saja. Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (17/1/2024) dikatakan bahwa masyarakat Tionghoa percaya hujan saat Imlek bisa pembawa keberkahan bagi hidup mereka. Namun dalam hal ini ada penjelasan lain mengapa hari raya Imlek selalu identik dengan hujan.

