Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip Ruang Healing Pribadi di Rumah Mewah BCL, Komplit Ada Salon hingga Karaoke

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:30 WIB
Intip Ruang Healing Pribadi di Rumah Mewah BCL, Komplit Ada Salon hingga Karaoke
Ruang healing di rumah mewah BCL, (Foto: Instagram @itsmebcl)
A
A
A

BARU-baru ini, Bunga Citra Lestari (BCL) akhirnya memperlihatkan isi rumah mewahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, kepada Andre Taulany. Melalui kanal YouTube Taulany TV, istri Tiko Aryawardhana itu memperlihatkan satu persatu ruangan di rumah bernuansa America Style itu.

 BACA JUGA:

Mulai dari ruang tamu yang disulap menjadi ruang kerja almarhum mantan suaminya, Ashraf Sinclair, ruang keluarga, studio pilates, dapur, area makan hingga kolam renang. Pelantun hits Kecewa itu mengaku juga memiliki tempat healing pribadi di rumah dengan tiga lantai tersebut.

"Aku kan ada tiga lantai, ada nih di lantai atas mau aku tunjukkin tempat aku healing," ujar Bunga Citra Lestari dikutip dari YouTube Taulany TV, Rabu (17/1/2024)

 BACA JUGA:

Tempat healing yang dimaksud bintang film Ainun & Habibie tersebut yakni sederet ruangan entertainment yang full dengan keperluan musik. Mulai dari studio rekaman, tempat santai untuk karaoke hingga DJ set ada di ruangan tersebut.

(Foto: YouTube Taulany TV)

"Ada studio rekaman, DJ set, ruang karaoke, jadi semuanya music kalau di sini," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3029858/rumah_mewah_aaliyah_massaid_dari_thariq_halilintar-dZAU_large.jpg
5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019272/teuku-wisnu-kena-sentil-gegara-kulkas-kotor-netizen-jorok-ptPBWiQbfF.jpg
Teuku Wisnu Kena Sentil Gegara Kulkas Kotor, Netizen: Jorok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/612/3011737/5-potret-rumah-mewah-thariq-halilintar-WPABI7Uf9O.jpg
5 Potret Rumah Mewah Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008240/5-potret-rumah-ria-ricis-yang-dicicil-teuku-ryan-IPWlVQdTYk.jpg
5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/612/3006481/potret-rumah-mewah-almarhum-olga-syahputra-yang-terbengkalai-4hNF4c0I9B.jpg
Potret Rumah Mewah Almarhum Olga Syahputra yang Terbengkalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/612/3000147/deretan-potret-rumah-mewah-baru-lisa-blackpink-di-beverly-hills-harganya-rp64-miliar-iNGEaM3hgs.jpg
Deretan Potret Rumah Mewah Baru Lisa BLACKPINK di Beverly Hills, Harganya Rp64 Miliar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement