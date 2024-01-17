Intip Ruang Healing Pribadi di Rumah Mewah BCL, Komplit Ada Salon hingga Karaoke

BARU-baru ini, Bunga Citra Lestari (BCL) akhirnya memperlihatkan isi rumah mewahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, kepada Andre Taulany. Melalui kanal YouTube Taulany TV, istri Tiko Aryawardhana itu memperlihatkan satu persatu ruangan di rumah bernuansa America Style itu.

Mulai dari ruang tamu yang disulap menjadi ruang kerja almarhum mantan suaminya, Ashraf Sinclair, ruang keluarga, studio pilates, dapur, area makan hingga kolam renang. Pelantun hits Kecewa itu mengaku juga memiliki tempat healing pribadi di rumah dengan tiga lantai tersebut.

"Aku kan ada tiga lantai, ada nih di lantai atas mau aku tunjukkin tempat aku healing," ujar Bunga Citra Lestari dikutip dari YouTube Taulany TV, Rabu (17/1/2024)

Tempat healing yang dimaksud bintang film Ainun & Habibie tersebut yakni sederet ruangan entertainment yang full dengan keperluan musik. Mulai dari studio rekaman, tempat santai untuk karaoke hingga DJ set ada di ruangan tersebut.

"Ada studio rekaman, DJ set, ruang karaoke, jadi semuanya music kalau di sini," katanya.