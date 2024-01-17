7 Cara Seru Bantu Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak

PERAN orangtua sangat penting untuk mendampingi anak, di masa tumbuh kembangnya termasuk dalam prosesnya untuk belajar membaca. Terlebih jika anak sudah memasuki usia sekolah, anak-anak harus memiliki bekal membaca agar lebih mudah memahami pelajaran yang ada di sekolah.

Bahkan tak jarang, tes untuk masuk sekolah juga dimulai dengan mengetahui kemampuan dasar anak dalam membaca. Meski tak dipungkiri mengajarkan anak membaca menjadi tantangan tersendiri bagi para orangtua, karena tetap sabar dan mencoba berbagai cara agar anak tidak bosan dan konsisten untuk belajar membaca.

Diwarta dari berbagai sumber, Rabu (17/1/2024), berikut uraian tujuh cara yang bisa dicoba untuk membantu meningkatkan kemampuan baca si kecil.

1. Metode Phonics: Jadi salah satu cara yang dapat membantu kemampuan anak untuk membaca dan menulis. Metode ini biasanya dimulai dengan mengidentifikasi dan mengenali bunyi huruf, bisa mulai dari perkenalan bunyi satu-satu huruf, kemudian jika Anak sudah mengenal dan hafal huruf kemudian bisa masuk mulai ke suku kata.

2. Buat jadwal membaca: Diperlukan jadwal yang konsisten agar progres membaca anak bisa terlihat. Umumnya anak kecil mudah mengenal sebuah kata jika berulang-ulang, karena proses belajar tidak bisa hanya sekejap.

3. Fokus pada Bunyi Huruf daripada Nama Huruf: Salah satu hal yang sering keliru adalah mengajarkan membaca dengan nama benda tanpa mengenalkan anak huruf abjad a-z. Supaya mempermudah proses belajar anak, sebaiknya mengenalkan anak abjad a-z terlebih dahulu. Jika si kecil sudah mengetahui setiap bentuk dairi huruf abjad, Anda akan lebih mudah melatihnya membaca.