Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip Rumah Mewah BCL, Punya Konsep Americans Style dengan Sentuhan Italiano

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |12:09 WIB
Intip Rumah Mewah BCL, Punya Konsep Americans Style dengan Sentuhan Italiano
Rumah Mewah BCL. (Foto: Youtube/TaulanyTV)
A
A
A

TINGGAL di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Bunga Citra Lestari (BCL) memang memiliki rumah yang tergolong mewah. Rumah tersebut ditempati oleh BCL dan almarhum Ashraf Sinclair sejak 2017.

Nah, belum lama ini Andre Taulany mengunjungi rumah mewah BCL untuk melihat isi rumah pelantun lagu Cinta Pertama tersebut. Melalui kanal YouTube Taulany TV, Andre Taulany terlihat terpukau melihat seisi rumah dengan nuansa Americans Style itu.

Rumah BCL

Meskipun kini telah menikah dengan Tiko Aryawardhana, namun BCL tidak mengubah rumah tersebut. Bahkan, dia tetap mempertahankan ruang kerja almarhum Ashraf Sinclair.

"Ini ruang tamunya kayak gini, ini emang waktu itu dibikin buat ruang kerjanya Ashraf (almarhum)," ucap BCL.

Rumah BCL

Ruangan kerja dengan nuansa Eropa begitu kental. Terlihat dari desain interior yang didominasi warga cokelat tua, sampai pemilihan furniture-nya. Di ruangan tersebut, masih terdapat buku-buku yang tersusun rapi di rak lemari. Sebab mantan suaminya itu sangat gemar membaca.

"Sama dia suka baca buku, jadi dia suka baca-baca di sini. Kita bikin suasananya di ruangan ini beda yang lain putih-putih semua. Nuansa Italiano iya bener kita ambilnya Eropa," jelas BCL.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/629/3163780/bcl_noah-RjE9_large.jpg
Potret Ganteng Noah Sinclair Anak BCL Jadi Pemimpin Upacara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/629/3163134/bcl-kFpc_large.jpg
Bunga Citra Lestari Bangga, Noah Sinclair Jadi Pemimpin Upacara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/194/3096640/bcl_tampil_berbeda_dengan_potongan_rambut_bixie_netizen_mirip_rose_blackpink-lN3v_large.jpg
BCL Tampil Berbeda dengan Potongan Rambut Bixie, Netizen: Mirip Rose BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3017339/potret-bcl-dan-tiko-aryawardhana-party-bareng-RMhajjpKVt.jpg
Potret BCL dan Tiko Aryawardhana Party Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3017299/5-potret-arina-winarto-mantan-istri-tiko-aryawardhana-yang-lapor-polisi-980PPPg5ol.jpg
5 Potret Arina Winarto, Mantan Istri Tiko Aryawardhana yang Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/612/3000636/tiko-pamer-potret-mesra-dengan-bcl-netizen-berharap-ada-tiko-unge-junior-XEFwzSQX2K.jpg
Tiko Pamer Potret Mesra dengan BCL, Netizen Berharap Ada Tiko-Unge Junior
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement