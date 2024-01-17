Intip Rumah Mewah BCL, Punya Konsep Americans Style dengan Sentuhan Italiano

TINGGAL di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Bunga Citra Lestari (BCL) memang memiliki rumah yang tergolong mewah. Rumah tersebut ditempati oleh BCL dan almarhum Ashraf Sinclair sejak 2017.

Nah, belum lama ini Andre Taulany mengunjungi rumah mewah BCL untuk melihat isi rumah pelantun lagu Cinta Pertama tersebut. Melalui kanal YouTube Taulany TV, Andre Taulany terlihat terpukau melihat seisi rumah dengan nuansa Americans Style itu.

Meskipun kini telah menikah dengan Tiko Aryawardhana, namun BCL tidak mengubah rumah tersebut. Bahkan, dia tetap mempertahankan ruang kerja almarhum Ashraf Sinclair.

"Ini ruang tamunya kayak gini, ini emang waktu itu dibikin buat ruang kerjanya Ashraf (almarhum)," ucap BCL.

Ruangan kerja dengan nuansa Eropa begitu kental. Terlihat dari desain interior yang didominasi warga cokelat tua, sampai pemilihan furniture-nya. Di ruangan tersebut, masih terdapat buku-buku yang tersusun rapi di rak lemari. Sebab mantan suaminya itu sangat gemar membaca.

"Sama dia suka baca buku, jadi dia suka baca-baca di sini. Kita bikin suasananya di ruangan ini beda yang lain putih-putih semua. Nuansa Italiano iya bener kita ambilnya Eropa," jelas BCL.