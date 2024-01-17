Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jerawat Minggat! Ini Urutan Skincare untuk Remaja yang Benar

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:59 WIB
Jerawat Minggat! Ini Urutan Skincare untuk Remaja yang Benar
Skincare untuk remaja, (Foto: AladinMall)
A
A
A

SUPAYA wajah semakin glowing, ketahui terlebih dahulu urutan skincare untuk remaja yang benar. Jangan sampai salah hingga berujung pada kerusakan kulit dan wajah.

Skincare atau perawatan kulit umumnya dilakukan oleh wanita, meski saat ini telah lazim di kalangan pria. Salah satu goal dari skincare adalah kulit mulus, sehat dan glowing.

Skincare yang tepat dan rutin dapat menjaga kesehatan kulit wajah. Skincare juga membantu kulit wajah terhindar dari berbagai permasalahan seperti kulit kusam dan penuaan dini.

Lantas, seperti apa urutan skincare untuk remaja agar kulit wajah sehat dan glowing?

Skincare untuk Remaja

1. Membersihkan wajah

Penting bagi pemula untuk membersihkan wajah dengan face wash atau sabun pembersih wajah. Tujuannya, agar kulit wajah bersih dari debu, bekas makeup dan polusi agar pori-pori tidak tersumbat. Untuk hasil lebih maksimal, kamu bisa melakukan double cleansing. Double cleansing adalah rangkaian membersihkan wajah dengan dua tahap dan dua bahan yang berbeda.

2. Toner

Selesai membersihkan wajah, angkat sisa kosmetik dan minyak berlebih dengan toner. Selain itu, toner juga dapat menyeimbangkan kadar pH kulit, membantu menutrisi kulit, serta mempersiapkan kulit untuk tahapan skincare berikutnya.

Jenis toner terbagi menjadi dua, yaitu hydrating toner dan exfoliating toner. Hydrating toner berfungsi untuk melembapkan kulit dan membuat kulit terasa lebih segar. Sementara exfoliating toner berguna untuk mengangkat sel kulit mati.

