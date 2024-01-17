Urutan Mandi yang Benar, Sesuaikan Suhu Air hingga Pakai Lotion

Urutan mandi yang benar sangat berpengaruh pada kebersihan dan kesehatan tubuh. Sebaliknya, mandi dengan cara yang asal-asalan menyebabkan tubuh tidak bersih.

Pada dasarnya, mandi merupakan rutinitas membersihkan tubuh dari kotoran dan kuman yang membantu menjaga imunitas kulit. Kebanyakan orang Indonesia mandi satu hingga dua kali sehari. Di waktu pagi sebelum beraktivitas dan sore atau malam setelah seharian beraktivitas.

Meski sama-sama mandi, setiap orang memiliki urutan mandi yang berbeda-beda. Ada yang memilih pakai sabun dulu baru keramas, ada pula yang keramas dulu lalu sabunan.

Tidak ada yang salah dengan urutan tersebut. Tetapi, dengan melakukan urutan mandi yang benar, daki dan kotoran bisa dibersihkan dengan tuntas serta risiko terjadinya masalah kulit menurun.

Lantas, bagaimanakah urutan mandi yang benar?

1. Sesuaikan Suhu Air

Sebenarnya, pemilihan suhu air tergantung kebiasaan. Kalau Anda terbiasa dan nyaman mandi dengan air dingin, tidak masalah. Namun, kalau kamu sering mandi dengan air hangat, pastikan air yang digunakan tidak terlalu panas karena dapat menyebabkan kulit terbakar. Paling aman, gunakanlah air dengan suhu suam-suam kuku. Hindari durasi mandi yang terlalu lama karena bisa memicu kulit terlalu kering.

2. Keramas atau Mencuci Rambut

Setelah menemukan suhu air yang pas dan membasuh seluruh tubuh, Anda bisa melakukan keramas atau mencuci rambut . Hal ini dilakukan agar residu pada shampo bisa ikut dibersihkan oleh sabun pada tahap mandi selanjutnya.

Dan cara keramas yang benar yaitu pastikan rambut terbasahi oleh air secara sempurna, kemudian tuang sampo ditangan lalu dicampur sedikit air. Oleskan sampo sesuai panjang dan ketebalan rambut, lalu pijat seluruh area rambut, setelah itu bilas sampai bersih.

3. Menggosok Gigi

Sebelum mandi, sebagian orang memilih menggosok gigi terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Hal ini kurang baik karena sisa busa dari pasta gigi yang menempel di wajah bisa menimbulkan jerawat.

Pastikan kamu menyikat gigi dengan cara dan arah yang benar, sehingga seluruh kotoran dan sisa makanan terangkat dengan baik.