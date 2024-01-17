Alami Sakit Pada Tulang Rusuk, Perempuan Ini Ternyata Alami Kanker Stadium 4

PERAWAT asal Texas, Tiffany Job diketahui mengeluhkan rasa sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kanannya. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata dia mengidap kanker paru stadium empat di usianya yang memasuki 37 tahun.

Padahal dalam kesehariannya, Tiffany mengaku tidak pernah melakukan kebiasaan merokok. Saat merasakan gejala tersebut Tiffany menganggap bahwa itu akibat ototnya yang tertarik seusai berolahraga.

“Saya berpikir awalnya tak mengira hal ini bisa terjadi, Ini mengejutkan,” kata Tiffany, dikutip dalam laman DailyMail, Rabu (17/1/2024).

Pada Juli 2020 Tiffany pun melakukan perjalanan hiking, di tengah-tengah perjalanannya tiba-tiba saja dia merasakan detak jantungnya mengalami lonjakan. Alhasil, Tiffany mengalami sesak nafas, ditambah adanya batuk yang tidak kunjung mereda.

Tiffany pun diminta dokter untuk segera melakukan tes darah dengan diberikan resep antibiotik dan steroid sebagai pereda kondisinya. Namun sayangnya pemeriksaan itu tidak cukup membantu.

Pada September 2020 Tiffany kembali memeriksakan dirinya dan dokter memerintahkan tes fungsi paru-paru (PFT) untuk mengukur volume dan kapasitas paru-paru, serta bagaimana udara bergerak melaluinya. Tentu saja kondisi ini pun menimbulkan kekhawatiran pada sejumlah keluarganya termasuk suaminya, Nick.

“Itu menimbulkan beberapa kekhawatiran yang cukup signifikan. Saya pikir, bel alarm itu menjadi suatu pertanda dari dokter untuk perawatan primer,” ucap Nick.

Tiffany pun tidak menyangka mengapa penyakit yang awalnya dia kira hanya paru-paru biasa justru malah menjadi suatu kanker paru-paru. Akhirnya saat diperiksa barulah penyakit sebenarnya diketahui. Kanker yang diidap oleh Tiffany sudah menyebar ke beberapa bagian tubuhnya mulai dari panggul, tulang paha sebelah kanan, hingga bagian lehernya.

Hal itulah yang menyebabkannya menjalani isolasi mandiri selama berhari-hari. Meskipun Tiffany memang tidak merokok, dan merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru, tetapi Tiffany sering terpapar asap rokok sehingga kondisi ini terbukti meningkatkan risiko terjadinya kanker paru-paru.

Selain itu, tumor Tiffany memiliki mutasi genetik yang dikenal sebagai EGFR (epidermal growth factor receptor) yang dapat menyebabkan kanker kelebihan protein EGFR yang dapat mempercepat pertumbuhan sel kanker paru-paru. Ini membuatnya memenuhi syarat untuk teruji klinis obat yang secara khusus menargetkan mutasi.