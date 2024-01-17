Gigi Bisa Alami Penuaan? Ini Faktanya

SIAPA bilang penuaan hanya terjadi pada kulit dan rambut? Ternyata gigi juga mengalami proses penuaan lho. Hal itu disampaikan oleh Dokter Gigi dari Audy Dental Clinic, drg Yulita Bong.

"Bisa banget (gigi menua) karena sering kita pakai," ujar dr Yulita dalam acara Grand Opening 'The New Audy Dental Clinic dan Aesthetic Plastic Surgery & Aesthetic Center Kemang, baru-baru ini.

Penuaan gigi merupakan proses perubahan yang terjadi pada gigi dan organ mulut lainnya. Hal itu terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Tak hanya itu, penuaan gigi juga terjadi karena gigi yang digunakan untuk mengunyah makanan terus menerus.

Lambat laun, enamel gigi dapat terkikis dan secara terus menerus kehilangan kemampuan untuk memulihkannya. Lantas apa saja tanda gigi mengalami penuaan? Berikut rangkumannya, Rabu (17/1/2024).

1. Gigi menguning





Penuaan pada gigi ditandai dengan perubahan warna gigi. Secara umum, perubahan warna itu mengarah pada kondisi gigi yang tampak lebih kuning.

"Penuaan pada gigi ditandai dengan perubahan warna menjadi menguning. Karena sering dipakai makan jadi sering terekspos dengan berbagai macam makanan itu," tutur dr Yulita.

Ada pun beberapa makanan yang dapat mempengaruhi proses penuaan, seperti kopi dan teh, serta kebiasaan merokok.

2. Gigi berjarak

Menurut dr Yulita, masalah gigi berjarak juga salah satu tanda penuaan pada gigi. Biasanya hal ini terjadi karena saat sikat gigi dengan cara yang tidak benar berpengaruh pada gusi.

"Membuat gusi naik atau turun menjauhi gigi, sehingga giginya jadi terlihat ada lubang dan celah," katanya.

Untuk itu, saat menyikat gigi sebaiknya dilakukan secara perlahan. Dan tekniknya juga harus benar dengan gerakan memutar di setiap sisi gigi.