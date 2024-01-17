Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gigi Bisa Alami Penuaan? Ini Faktanya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |10:00 WIB
Gigi Bisa Alami Penuaan? Ini Faktanya
Tanda gigi mengalami penuaan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SIAPA bilang penuaan hanya terjadi pada kulit dan rambut? Ternyata gigi juga mengalami proses penuaan lho. Hal itu disampaikan oleh Dokter Gigi dari Audy Dental Clinic, drg Yulita Bong.

"Bisa banget (gigi menua) karena sering kita pakai," ujar dr Yulita dalam acara Grand Opening 'The New Audy Dental Clinic dan Aesthetic Plastic Surgery & Aesthetic Center Kemang, baru-baru ini.

Penuaan gigi merupakan proses perubahan yang terjadi pada gigi dan organ mulut lainnya. Hal itu terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Tak hanya itu, penuaan gigi juga terjadi karena gigi yang digunakan untuk mengunyah makanan terus menerus.

Lambat laun, enamel gigi dapat terkikis dan secara terus menerus kehilangan kemampuan untuk memulihkannya. Lantas apa saja tanda gigi mengalami penuaan? Berikut rangkumannya, Rabu (17/1/2024).

1. Gigi menguning

Gigi bisa alami penuaan

Penuaan pada gigi ditandai dengan perubahan warna gigi. Secara umum, perubahan warna itu mengarah pada kondisi gigi yang tampak lebih kuning.

"Penuaan pada gigi ditandai dengan perubahan warna menjadi menguning. Karena sering dipakai makan jadi sering terekspos dengan berbagai macam makanan itu," tutur dr Yulita.

Ada pun beberapa makanan yang dapat mempengaruhi proses penuaan, seperti kopi dan teh, serta kebiasaan merokok.

2. Gigi berjarak

Menurut dr Yulita, masalah gigi berjarak juga salah satu tanda penuaan pada gigi. Biasanya hal ini terjadi karena saat sikat gigi dengan cara yang tidak benar berpengaruh pada gusi.

"Membuat gusi naik atau turun menjauhi gigi, sehingga giginya jadi terlihat ada lubang dan celah," katanya.

Untuk itu, saat menyikat gigi sebaiknya dilakukan secara perlahan. Dan tekniknya juga harus benar dengan gerakan memutar di setiap sisi gigi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement