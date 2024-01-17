Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Nyamuk Susah Mati Meski Sudah Disemprot Insektisida? Ini Alasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |04:00 WIB
Nyamuk Susah Mati Meski Sudah Disemprot Insektisida? Ini Alasannya
Alasan nyamuk kebal insektisida. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMASUKI musim hujan, populasi nyamuk menjadi salah satu ancaman bagi manusia. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Untuk itu, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan semprotan cair atau obat anti nyamuk untuk membasmi mengatasinya pada waktu tertentu. Akan tetapi, penggunaan ini terkadang tidak efektif untuk digunakan. Lantas mengapa bisa demikian?

Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr RA Adaninggar Primadi N, Sp.PD menjelaskan seiring dengan berjalannya waktu, nyamuk yang saat ini berkembang tidak selalu sama seperti nyamuk zaman dahulu. Nyamuk juga bisa berkembang dan terus bermutasi yang menjadikan dirinya lebih kebal terhadap insektisida.

Nyamuk

“Nah kalau untuk semprotan ya ini memang pasti ada efek lingkungannya, bahkan efek sekarang yang sudah banyak untuk insektisida seperti itu adalah si nyamuk jadi resisten jadi kebal terhadap insektisida. Makanya saat ini udah ada banyak nyamuk yang disemprot nggak mati gitu kan,” kata dr RA Adaninggar, dikutip dalam Talkshow Exclusive live Instagram Kemenkes, Selasa 16 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/487/3054158/mengenal-west-nile-virus-mematikan-akibat-gigitan-nyamuk-eWUEz2rwJE.jpg
Mengenal West Nile, Virus Mematikan Akibat Gigitan Nyamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/483/2957320/4-manfaat-telur-nyamuk-wolbachia-mencegah-dbd-MMkKZBBZxm.jpg
4 Manfaat Telur Nyamuk Wolbachia, Salah Satunya Cegah Penularan DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/481/2928939/peneliti-sebut-wolbachia-aman-untuk-jangka-panjang-siap-untuk-diperluas-njtorUSVeX.jpg
Peneliti Sebut Wolbachia Aman untuk Jangka Panjang, Siap untuk Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/481/2927296/apakah-gigitan-nyamuk-aedes-aegypti-berwolbachia-dapat-sebabkan-dbd-ini-penjelasannya-xOnuWJkCqq.jpg
Apakah Gigitan Nyamuk Aedes Aegypti Berwolbachia dapat Sebabkan DBD? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/481/2926681/manfaat-inovasi-wolbachia-mampu-pangkas-biaya-penanganan-dbd-hingga-rp9-miliar-3sTXH0ewas.jpg
Manfaat Inovasi Wolbachia, Mampu Pangkas Biaya Penanganan DBD hingga Rp9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/481/2926637/penyebaran-nyamuk-wolbchia-tertunda-di-bali-begini-respon-kemenkes-6XJgocbk3Q.jpg
Penyebaran Nyamuk Wolbchia Tertunda di Bali, Begini Respon Kemenkes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement