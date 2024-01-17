Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Menu Makan Siang Kantoran Sehat

Wulan Savitri , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:30 WIB
5 Menu Makan Siang Kantoran Sehat
Menu makan siang kantoran sehat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENU makan siang kantoran sehat ini bisa menjadi salah satu andalan Anda. Terlebih saat merasa bosan dengan variasi makanan yang sama setiap hari.

Makan siang dapat memberikan asupan nutrisi yang membantu meningkatkan energi produktivitas dan konsentrasi. Meski demikian, pilihlah makanan sehat dengan memperhatikan keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan sayuran

Dilansir dari Medibank, Rabu (17/1/2024) berikut ini pilihan menu makan siang kantoran sehat untuk mengembalikan energi menghadapi hari kerja yang padat. Simak selengkapnya.

1. Salad

Makanan rendah kalori ini merupakan menu yang sangat praktis dalam penyajiannya. Salad umumnya terdiri dari kombinasi sayuran atau buah yang siap disantap sesuai selera.

Anda juga dapat menggunakan biji-bijian atau kacang-kacangan sebagai dasar salad. Untuk memberikan variasi, tambahkan lapisan beragam dengan buah-buahan, sayuran segar, dan protein tinggi seperti daging, ikan, tahu, atau telur.

Salad

2. Sandwich

Sandwich atau dikenal juga roti lapis cocok menjadi menu makan siang Anda. Umumnya makanan ini terdiri dari sayuran segar, lapisan keju, atau irisan daging, Opsi makan siang yang tidak hanya cepat dan mudah disiapkan, tetapi juga sebanding dalam kelezatan dengan sandwich yang tersedia di toko terdekat.

Dalam penyajiannya, tambahkan protein seperti tuna, ayam, kalkun, daging sapi tanpa lemak, tahu, atau falafel. Tidak lupa juga dengan sayuran dan lengkapilah dengan saus yang sehat, seperti salsa, hummus, keju cottage, mustard, saus lezat, pesto, atau chutney sesuai selera Anda.

3. Sup

Kuah kaldu sup sangat cocok dinikmati pada musim dingin saat ini. Rasa lezatnya dapat memberikan sensasi hangat dan mengenyangkan. Kandungan nutrisi dalam sup dapat meningkatkan stamina.

Umumnya sup terbuat dari bahan-bahan yang bagus untuk tubuh,seperti protein, vitamin, serat, dan antioksidan. Selain itu, tambahkan juga biji-bijian untuk meningkatkan kandungan gizi yang lebih tinggi pada hidangan yang satu ini.

Halaman:
1 2
      
